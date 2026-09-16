Por: El Espectador

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La comunidad de Mosquera, Cundinamarca, y la de Ciudad Bolívar, en Bogotá, enfrentan una dolorosa realidad tras confirmarse la identidad de una niña encontrada sin vida en una alcantarilla del barrio J. J. Rendón. De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Mosquera, el cuerpo corresponde a Ana Lucía González Mendoza, de nueve años, quien había desaparecido en el sector de Porvenir Río desde la mañana del lunes 14 de septiembre. La noticia conmocionó a las autoridades y a los habitantes tanto del municipio de origen como de la capital.

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La familia de Ana Lucía denunció su desaparición, lo que llevó a que se activara el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa desde el martes 15 de septiembre en horas de la madrugada. Esta respuesta articulada permitió que varias autoridades se coordinaran para intentar ubicar a la menor con vida. Lamentablemente, esa misma tarde, el hallazgo del cuerpo fue hecho por un grupo de niños, quienes jugaban cerca de una montaña. Al divisar el cuerpo en un conducto de agua, los menores alertaron a la comunidad y un vecino, junto con un policía, verificaron el triste descubrimiento. El Cuerpo Oficial de Bomberos y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía se encargaron de las labores de recuperación y revisión del lugar, según los reportes oficiales.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá, representada en ese momento por César Restrepo, aclaró que Ana Lucía no figuraba en los reportes de niños desaparecidos en la ciudad, dado que la búsqueda se había iniciado en Mosquera. No obstante, cámaras de vigilancia en Porvenir Río permitieron identificar a un posible implicado y rastrear el recorrido de la menor. La información fue compartida con las autoridades de Fontibón y, finalmente, con las unidades judiciales de Ciudad Bolívar, que asumieron la investigación del caso tras el triste hallazgo.

Hasta el momento, no se han presentado capturas relacionadas. Voceros de la Fiscalía, Medicina Legal y la Alcaldía de Mosquera indicaron que circulan múltiples versiones en redes sociales respecto a la forma en que ocurrió la muerte, pero ninguna de estas hipótesis ha sido avalada oficialmente. El dictamen de Medicina Legal será clave para esclarecer las causas de la muerte, posibles agresiones y el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el hallazgo. La Alcaldía de Mosquera manifestó rechazo a toda forma de violencia contra la niñez y aseguró su total disposición para colaborar en la investigación que ahora se concentra en reconstruir los últimos movimientos de Ana Lucía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué revelará el dictamen de Medicina Legal sobre la causa de muerte de la niña en Ciudad Bolívar?

El dictamen de Medicina Legal será decisivo para precisar la causa verdadera del fallecimiento de Ana Lucía González Mendoza, así como para descartar o confirmar si sufrió violencia física o sexual. Aunque se especula en redes sociales sobre posibles circunstancias violentas, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado esa información y la investigación depende de ese análisis forense.

¿Cómo iniciaron las autoridades la búsqueda de la menor desaparecida en Mosquera?

Desde el momento de la desaparición de Ana Lucía en Porvenir Río, Mosquera, las autoridades activaron el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. Estas medidas buscaron coordinar a diferentes entidades y agilizar la localización de la menor. Las cámaras de vigilancia jugaron un papel clave en el seguimiento del caso hasta el traslado de la investigación a Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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