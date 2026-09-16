Por: Portal Bogotá

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Este jueves 17 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá invita a la ciudadanía a acercarse con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad, para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación. Esta jornada está dirigida a todos los habitantes de Bogotá, como una acción coordinada para prevenir enfermedades transmisibles como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y otras afecciones que pueden evitarse con las dosis correspondientes. Entre las inmunizaciones ofrecidas destaca la inclusión de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual está orientada a niñas y niños entre los 9 y 17 años, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Salud.

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Las personas interesadas pueden consultar la ubicación exacta de los puntos disponibles durante la jornada a través del listado oficial publicado en el sitio institucional de la Secretaría. Así mismo, la entidad ha dispuesto mecanismos digitales como la plataforma ‘Mapas Bogotá’ para que cada usuario identifique rápidamente el centro más cercano siguiendo pasos sencillos, que van desde activar el buscador, escribir el término "vacunación" y seleccionar la opción correspondiente a instituciones prestadoras de salud que ofrecen este servicio.

Por otro lado, la Secretaría Distrital de Salud recalca que para ciertos grupos poblacionales, como gestantes y personas mayores de 60 años, la vacunación contra fiebre amarilla solo se efectuará en puntos previamente autorizados. Estos lugares cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado, para garantizar que la aplicación se lleve a cabo de manera segura. Esta información busca evitar confusiones y dirigir a la población priorizada a espacios preparados para brindar este tipo de atención específica; los puntos habilitados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas comúnmente como EPS, pueden verificarse en el enlace oficial dispuesto por la Secretaría.

La jornada, que forma parte de los esfuerzos continuos del Distrito para mejorar la salud pública y evitar brotes de patologías prevenibles, enfatiza la importancia de asistir con el documento de identidad y consultar previamente la dirección, horarios y detalles de cada punto habilitado, asegurando así una atención ágil y responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde puedo consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 17 de septiembre de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud ha publicado un listado oficial donde se detallan los puntos de vacunación habilitados para la jornada. Usted puede consultar la ubicación y detalles de estos centros a través del respectivo enlace dispuesto en el sitio web institucional, facilitando así la planificación de su asistencia.

¿Por qué la vacuna contra la fiebre amarilla para gestantes y mayores de 60 años solo se aplica en puntos autorizados?

La vacunación contra fiebre amarilla en gestantes y adultos mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos autorizados con valoración médica, debido a que estos grupos requieren un acompañamiento especializado para garantizar su seguridad durante la inmunización y minimizar riesgos asociados a esta vacuna.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.