Por: Portal Bogotá

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Este jueves 17 de septiembre de 2026 varios sectores de Bogotá enfrentarán cortes de agua debido a obras de mejora que ejecutará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Dichas intervenciones tienen como prioridad fortalecer el suministro en distintas localidades, buscando evitar daños superiores en la red de tuberías y garantizar el acceso a un servicio seguro y continuo, según información recopilada por la Alcaldía de Bogotá.

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De acuerdo con la programación divulgada por la EAAB, la suspensión temporal del servicio será indispensable para llevar a cabo reparaciones, cambios de accesorios y mantenimientos preventivos en puntos estratégicos de la ciudad. Las zonas más afectadas serán barrios de las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Usme y Bosa, donde los cortes se realizarán en horarios y áreas especificadas previamente por la entidad oficial.

En la localidad de Fontibón, el corte de agua iniciará a las 7:00 a. m. y se extenderá hasta las 10:00 a. m. del viernes 18 de septiembre, sumando 27 horas de suspensión. Los barrios El Vergel y Ciudad Hayuelos, ubicados de la calle 16C a la avenida calle 22 y entre la carrera 80A a la avenida carrera 86, serán los afectados, mientras se ejecuta el cambio del registro totalizador, una pieza clave del sistema hidráulico.

En Puente Aranda, entre las 9:00 a. m. y las 9:00 a. m. del día siguiente, se realizarán trabajos de instalación de nuevos accesorios en los barrios Tejar, Alcala, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur. Esta zona corresponde al tramo de la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre avenida calle 26 Sur y avenida calle 45A Sur, afectando el servicio por 24 horas.

Para la localidad de Usme, el corte se dará entre la calle 84A Sur y la diagonal 99 Sur, desde la carrera 13 a la carrera 5 Bis, impactando los barrios Chuniza, Charalá y El Virrey durante el mismo lapso de 24 horas para instalación de accesorios en la red.

En Bosa, barrios como Villa del Río y Guadalupe estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. del viernes 18 de septiembre, mientras se realiza un mantenimiento preventivo en el sector de la calle 52 Sur a la diagonal 57C Sur y entre la carrera 60 y avenida carrera 71B.

La EAAB aconseja a quienes residen en los sectores afectados tomar precauciones: llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, usar el agua de modo racional (sobre todo en el lavado de manos y preparación de alimentos), y recordar que el servicio de carrotanques será prioritario para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público, los cuales pueden hacer la solicitud a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el 17 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, este 17 de septiembre de 2026 habrá cortes de agua en los barrios El Vergel y Ciudad Hayuelos (Fontibón), Tejar, Alcala, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur (Puente Aranda), Chuniza, Charalá y El Virrey (Usme), y Villa del Río y Guadalupe (Bosa). Cada uno de estos sectores tendrá horarios y causas específicas para la suspensión del servicio.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para enfrentar los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB recomienda llenar previamente el tanque de reserva, no guardar agua en recipientes por más de 24 horas antes de su uso, priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos durante el corte, y solicitar el servicio de carrotanques, si es necesario, especialmente en centros de atención masiva, comunicándose a la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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