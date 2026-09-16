Por: El Espectador

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El senador Álex Flórez, integrante del partido Pacto Histórico, enfrenta una situación judicial de gran relevancia, pues está a punto de ser llevado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por presuntos actos de violencia intrafamiliar cometidos contra su expareja. La acusación formal la realizó la Sala de Instrucción de dicho tribunal en la tarde del miércoles 16 de septiembre, luego de una investigación que comenzó en 2024, señalándolo específicamente por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

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Los hechos investigados se remontan a los años 2020 y 2021, cuando, según las denuncias presentadas, la expareja de Flórez habría sido víctima tanto de violencia física como verbal. A pesar de las acusaciones, en marzo de 2025 la propia denunciante, Johana Peláez, manifestó que los supuestos actos de violencia jamás sucedieron. No obstante, el magistrado Marco Antonio Rueda, quien lidera la investigación, consideró que existen pruebas suficientes en el expediente que permiten avanzar hacia un juicio. La decisión se apoya en el análisis realizado por la Sala de Instrucción, que, de acuerdo con el procedimiento judicial, evaluó los elementos probatorios antes de determinar la responsabilidad del senador.

Es importante señalar que la defensa de Álex Flórez cuenta aún con la posibilidad de presentar un recurso en contra de la decisión tomada por la Corte Suprema. De no hacerlo en los próximos días, el proceso pasará a la Sala de Primera Instancia, instancia que será la encargada de conducir el eventual juicio en contra del político.

Este caso no es el único frente judicial que enfrenta el senador. Tras la apertura de la investigación por violencia intrafamiliar, la misma Sala de Instrucción inició otra investigación relacionada con la presunta financiación irregular de la campaña política de Flórez en 2021. Esa segunda investigación, bajo la magistrada Cristina Lombana, estudia si el senador incurrió en delitos como concusión, lavado de activos y falsedad en documento privado. El proceso se centra en las posibles solicitudes de dinero a contratistas estatales de Medellín y en supuestas irregularidades en los reportes y aportes económicos durante su campaña al Senado. La fecha de la indagatoria sobre este último caso aún está por definirse, según informó la Corte Suprema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema decidió acusar formalmente a Álex Flórez?

La Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente a Álex Flórez porque, según el magistrado Marco Antonio Rueda, existen pruebas suficientes para llevarlo a juicio por el delito de violencia intrafamiliar agravada, relacionado con las denuncias efectuadas por su expareja sobre hechos ocurridos entre 2020 y 2021. Aunque la denunciante luego se retractó, la Sala de Instrucción consideró que el material probatorio permite continuar el proceso penal.

¿Qué implicaciones tiene la investigación por financiación irregular en la campaña de Álex Flórez?

La investigación por financiación irregular analiza si Álex Flórez habría solicitado dinero directamente o a través de terceros a contratistas estatales en Medellín para financiar su campaña de 2021, cuando era concejal. También estudia supuestas irregularidades en los reportes de aportes económicos, lo que podría derivar en acusaciones por concusión, lavado de activos y falsedad en documento privado, según la Corte Suprema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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