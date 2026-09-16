Por: El Espectador

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El tema de los traslados de reclusos señalados de corrupción ha tomado un nuevo giro con la reciente decisión del presidente Abelardo de la Espriella. Esta vez, la medida afectó al excongresista Wadith Manzur, quien enfrenta acusaciones por su presunta implicación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Fuentes internas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron que el traslado de Manzur a la cárcel La Picota se materializó el martes 15 de septiembre. Hasta ese momento, el excongresista permanecía en la Escuela de Carabineros de la Policía, lugar donde había estado privado de la libertad desde marzo.

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Esta disposición responde a la política anunciada por el presidente De la Espriella, enfocada en que los procesados por corrupción deben cumplir sus condenas o medidas de aseguramiento en cárceles comunes, dejando de lado los sitios de reclusión especiales. La decisión, según se informó, tiene como propósito fortalecer la percepción de justicia e igualdad frente a los ciudadanos.

El caso específico de Wadith Manzur cobró relevancia luego de su captura el doce de marzo, después de entregarse voluntariamente en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Según datos proporcionados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la detención se ordenó el once de marzo. Mediante un mensaje publicado en la plataforma X, Manzur expresó: "Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades".

El traslado se formalizó tras la valoración del expediente por la Sala de Instrucción, liderada por el magistrado Misael Rodríguez. De acuerdo con El Espectador, se tomó la decisión sobre la base de pruebas como documentos, grabaciones y testimonios, que sugieren la posible responsabilidad de seis políticos en la trama corrupta de la Ungrd. Dicho material apunta a que los congresistas habrían aprobado créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos, siguiendo presuntas instrucciones de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.

¿Por qué fue trasladado Wadith Manzur a la cárcel La Picota?

Wadith Manzur fue trasladado a la cárcel La Picota como parte de la directriz del presidente Abelardo de la Espriella, quien determinó que aquellas personas privadas de la libertad por estar implicadas en casos de corrupción deben permanecer en cárceles ordinarias y no en lugares de reclusión especiales, según información suministrada por el Inpec y medios como El Espectador.

¿Qué pruebas sustenta la Corte Suprema de Justicia contra Wadith Manzur en el caso Ungrd?

De acuerdo con lo señalado en el informe, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, respaldada por el magistrado Misael Rodríguez, mencionó la existencia de documentos, grabaciones y testimonios como pruebas clave. Estas evidencias indicarían que Manzur, junto a otros políticos, habría participado en el entramado de corrupción de la Ungrd al aprobar créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos promovidos por altos exfuncionarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.