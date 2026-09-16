Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo fueron encontradas sin vida tras el accidente aéreo ocurrido en el occidente de Colombia. Las cuatro profesionales de la salud, dedicadas a servir en comunidades de difícil acceso, regresaban a Bogotá luego de culminar una brigada de salud en Condoto, Chocó, cuando la tragedia interrumpió su misión humanitaria.

Sigue a PULZO en Discover

La labor de estas médicas no solo implica la atención individual de pacientes, sino que representa un esfuerzo coordinado para mejorar el acceso a servicios especializados en lugares apartados. Ellas formaban parte de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, una organización dedicada a llevar jornadas médicas a territorios donde los servicios de salud son escasos o inexistentes. En esta oportunidad, su trabajo en Condoto consistió en brindar atención médica directa a los habitantes de la región.

Durante el primer día de esta brigada, lograron atender a más de 120 adultos y niños, beneficiando a personas con necesidades de salud básicas y especializadas. Al finalizar la jornada, cerca de 600 personas de la comunidad se beneficiaron de los servicios ofrecidos por el equipo médico. Esta labor contó con el respaldo de dos reconocidas instituciones, Colmédica y la Clínica del Country, quienes acompañaron el trabajo realizado por la Patrulla Aérea en el Chocó, buscando asegurar la calidad y el alcance del servicio brindado.

El retorno de las profesionales estaba previsto en una aeronave Cessna T206, identificada con la matrícula HK-4985, bajo el mando del piloto Mehmet Cankaya. Sin embargo, el pasado domingo 13 de septiembre, la avioneta perdió contacto alrededor de las 9:23 de la mañana cuando sobrevolaba la región cercana al cerro Tatamá. Inmediatamente, se activó una radiobaliza de emergencia y las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda que se prolongó durante varios días.

Finalmente, el miércoles 16 de septiembre, los equipos de rescate localizaron la aeronave en una zona montañosa de difícil acceso y confirmaron que ninguno de los cinco ocupantes había sobrevivido. Aunque la pérdida es irreparable, el legado de estas cuatro médicas perdura en la labor que realizaron: llevar salud y esperanza a cientos de personas que, de otra forma, difícilmente lograrían recibir atención médica profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Patrulla Aérea Civil Colombiana y cuál era su misión en Condoto, Chocó?

La Patrulla Aérea Civil Colombiana es una organización que se dedica a realizar jornadas médicas en lugares apartados de Colombia donde el acceso a servicios de salud es limitado. Su misión en Condoto, Chocó, consistió en desplegar una brigada que ofreció atención profesional a cerca de 600 personas, ayudando especialmente a adultos y niños de comunidades con necesidades prioritarias, y contó con el apoyo de Colmédica y la Clínica del Country.

¿Cómo ocurrió el accidente de la avioneta que transportaba a las médicas en su regreso a Bogotá?

El accidente sucedió el domingo 13 de septiembre, cuando la avioneta Cessna T206 de matrícula HK-4985 perdió comunicación mientras sobrevolaba la zona cercana al cerro Tatamá. Tras activarse una radiobaliza de emergencia, las autoridades llevaron a cabo un operativo de búsqueda que concluyó el 16 de septiembre con el hallazgo de la aeronave en una zona montañosa y la confirmación de que no hubo sobrevivientes entre los cinco ocupantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.