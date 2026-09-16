Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El Ministerio de Salud y Protección Social ha confirmado un caso importado de sarampión en el departamento del Amazonas, elevando el nivel de alerta en todo el país y, especialmente, en las zonas fronterizas. De acuerdo con la información compartida por la entidad en la red social X, el aumento de los casos en la región de las Américas ha motivado esta acción. El Ministerio informó que, durante 2026, Colombia ha identificado 15 casos de sarampión asociados al ingreso de personas de otros países, entre los cuales se incluyen procedencias de Perú y Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades han recalcado que el virus no se ha propagado dentro del territorio nacional y que, hasta el momento, Colombia no enfrenta una transmisión comunitaria.

Sigue a PULZO en Discover

El caso específico corresponde a un niño de dos años y nacionalidad peruana, quien residía en la comunidad de San Isidro, en Perú. El menor ingresó a Colombia, fue atendido en un centro de salud en Leticia y posteriormente se desplazó a Tabatinga, Brasil, donde permanece en aislamiento y bajo monitoreo de las autoridades sanitarias, según informó el Ministerio de Salud. Por su parte, el Centro Nacional de Enlace de Brasil notificó la detección de otros tres casos en su territorio, todos provenientes de Perú y bajo seguimiento epidemiológico.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud, en compañía del Instituto Nacional de Salud (INS) y los entes regionales, ha reforzado y desplegado acciones para verificar los esquemas de vacunación e identificar de manera temprana a las personas que pudieron estar en contacto con los casos confirmados. Estas acciones se desarrollan con especial énfasis en las zonas fronterizas, donde se registra mayor tránsito poblacional y, por consiguiente, un riesgo incrementado de importación y transmisión de enfermedades contagiosas como el sarampión.

De acuerdo con la Unión Panamericana de Salud (OPS), el sarampión se manifiesta a través de síntomas como fiebre alta, tos, rinorrea (flujo nasal), ojos llorosos y rojos, manchas blancas en la cara interna de las mejillas y erupciones cutáneas generalizadas. El virus se transmite fácilmente por el aire tras la tos, estornudo o habla de una persona infectada, y las partículas virales permanecen activas durante dos horas en superficies o el ambiente.

Las autoridades insisten en que la vacunación es la herramienta principal y más efectiva para prevenir complicaciones del sarampión. Exhortan a verificar y completar los esquemas de inmunización y a acudir inmediatamente a los servicios de salud ante la presentación de síntomas. Recomiendan el aislamiento domiciliario y reportar cualquier antecedente de viaje o contacto con casos confirmados, así como colaborar con acciones de los equipos de salud en búsqueda de contactos y vacunación de bloqueo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo prevenir el sarampión en zonas de frontera según el Ministerio de Salud?

El Ministerio de Salud recomienda a la ciudadanía verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente en territorios fronterizos con elevado tránsito de personas. Entre las medidas sugeridas están acudir a los puntos de vacunación disponibles, mantener el aislamiento ante síntomas sospechosos, informar viajes recientes y colaborar activamente con las autoridades sanitarias para identificar contactos y apoyar estrategias de vacunación de bloqueo.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión de acuerdo con la OPS?

Según la información divulgada por la Unión Panamericana de Salud (OPS), los síntomas del sarampión comprenden fiebre alta, tos, rinorrea, ojos llorosos y rojos, la aparición de pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas y erupción generalizada en la piel. La transmisión ocurre por vía aérea, a través de las gotas de saliva expulsadas al toser, hablar o estornudar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.