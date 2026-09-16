Luego del temblor en Colombia a mediodía del miércoles 16 de septiembre hubo un nuevo episodio que no pasó desapercibido en varias de las capitales en el territorio nacional.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que a las 3:12 de la tarde hubo un movimiento telúrico con magnitud 3.6 con profundidad de 40 kilómetros con epicentro en Medio San Juan (Andagoya), Chocó.

La respuesta de los usuarios mostró que hubo reportes desde Cali, Quidbó, Buenaventura, Cartago, Yumbo, Manizales y Pereira, entre otras ciudades en las que hubo miedo por el sismo en cuestión.

Cabe remarcar que en primero boletines de la entidad autorizada se indicó que la magnitud fue de 4.4 y hasta de 4.7, con personas de los mencionados lugares remarcando el temor del momento luego del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

Los recientes temblores en Colombia están bajo la lupa de la opinión pública y de los expertos debido a los peligros que hay en múltiples zonas afectadas a nivel nacional, en departamentos como Risaralda, Chocó, Caldas, Valle del Cauca y Quindío como puntos claves.

Adoptar las medidas preventivas con disciplina permite reaccionar adecuadamente ante emergencias y resguardar eficazmente la vida humana ante contingencias sísmicas imprevistas.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber reaccionar ante un temblor resulta crucial en Colombia por la constante actividad tectónica que afecta de forma regular a diversas regiones del país.

La prevención eficaz comienza al ubicar con anticipación las áreas más seguras dentro de los hogares, oficinas, establecimientos comerciales e instituciones educativas del territorio nacional.

Conviene mantener siempre preparado un maletín de emergencia con insumos básicos como agua potable, comida no perecedera, linterna, copia de documentos y elementos de primeros auxilios.

Al iniciarse un movimiento telúrico, la indicación prioritaria exige agacharse, cubrirse debajo de una superficie firme y sujetarse fuerte hasta que el temblor finalice por completo.

Conservar la calma durante la sacudida resulta fundamental para evitar caídas y estampidas causadas por el pánico colectivo en espacios cerrados o muy concurridos.

Alejarse de ventanas de vidrio, espejos grandes, bibliotecas, lámparas pesadas y muebles altos reduce significativamente la probabilidad de sufrir lesiones mecánicas por desplomes imprevistos.

Evitar el uso de ascensores durante la emergencia constituye una regla básica para impedir atascamientos peligrosos por fallas en el suministro de energía eléctrica.

Quienes se encuentren en la calle deben alejarse inmediatamente de cables de alta tensión, fachadas deterioradas, postes de alumbrado, postes telefónicos y árboles frágiles.

Al finalizar el sismo, la evacuación ordenada debe ejecutarse usando únicamente las escaleras hasta alcanzar el punto de encuentro fijado previamente por la comunidad.

Una vez en el exterior, resulta aconsejable verificar el estado físico de los acompañantes y brindar asistencia oportuna sin ponerse en riesgo innecesario ante colapsos.

Antes de reingresar a los inmuebles conviene realizar una inspección cuidadosa para descartar grietas graves en muros estructurales, fallas eléctricas o fuga de gas.

Si percibe olor a gas dentro de una edificación, cierre la llave de paso principal de inmediato y evite encender fósforos o interruptores eléctricos.

Monitorear constantemente la información emitida por los canales de comunicación institucionales ayuda a mantenerse informado sobre posibles réplicas en las zonas afectadas.

Utilizar la mensajería de texto para comunicarse con seres queridos evita saturar las redes telefónicas destinadas prioritariamente a la atención de emergencias graves.

La capacitación continua y la participación activa en los simulacros nacionales fortalecen la cultura de autocuidado frente a los riesgos telúricos del país, que ha estado en alerta durante las últimas semanas entre agosto y septiembre.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.