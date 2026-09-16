Por: EL PILON SA

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Un hecho delictivo quedó grabado en cámaras de videovigilancia cuando un hombre armado abordó y robó a un ciudadano dentro del restaurante Montacargas No. 2, en Valledupar. El robo tuvo lugar después de que la víctima, acompañada por varias personas, llegó al establecimiento en un taxi. Los videos muestran el momento en que el afectado ingresó al restaurante, sin sospechar que detrás suyo entraba un sujeto vestido con suéter y gorra azul, quien lo observaba detenidamente.

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Dentro del local, el delincuente sacó un arma de fuego para intimidar a su objetivo. Con agresividad, le arrebató el bolso que contenía alrededor de 42 millones de pesos en efectivo. Según la información disponible, el dinero acababa de ser retirado por la víctima minutos antes en una sucursal bancaria del centro comercial Mayales Plaza. Este centro comercial se encuentra en la comuna dos de Valledupar, capital del departamento del Cesar. Se presume que el seguimiento al ciudadano inició justo después de realizado el retiro bancario, lo que indicaría una posible coordinación entre los involucrados para llevar a cabo el robo.

Tras cometer el asalto, el delincuente escapó rápidamente, sin dejar rastros inmediatos en la escena. Ante esta situación, las autoridades policiales han iniciado un análisis detallado de los videos captados por las cámaras tanto del restaurante como del sector circundante, con el objetivo de identificar la ruta de huida utilizada por el agresor. Los investigadores buscan no solo identificar y localizar al principal responsable, sino también establecer si existen cómplices implicados en el hecho. Todo este trabajo investigativo se apoya en el material audiovisual existente, clave para esclarecer la identidad de los responsables y fortalecer las acciones de búsqueda.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles oficiales por parte de las autoridades sobre avances concretos en la investigación, aunque los organismos de seguridad insisten en que continúan adelantando las labores correspondientes para lograr la captura de quienes participaron en el robo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el robo de 42 millones en un restaurante de Valledupar?

El robo ocurrió dentro del restaurante Montacargas No. 2, cuando un hombre armado siguió a una víctima que recientemente había retirado cerca de 42 millones de pesos en efectivo de una entidad bancaria. El asaltante, identificado por su suéter y gorra azul, intimidó a la víctima con un arma de fuego y le arrebató el bolso que contenía el dinero, huyendo rápidamente del lugar. Todo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia instaladas en el comercio.

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el asalto en Montacargas No. 2 de Valledupar?

Las autoridades policiales están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante y de la zona aledaña para identificar al ladrón y posibles cómplices. El objetivo es trazar la ruta de escape y recabar evidencias que ayuden en la pronta captura de los responsables. Hasta el momento, la investigación continúa y no se han reportado capturas ni detalles adicionales sobre el caso.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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