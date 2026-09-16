Por: Portal Bogotá

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Emilia Pardo Bazán, reconocida escritora española y pionera en la defensa del feminismo, es conmemorada este 16 de septiembre por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), al celebrarse un nuevo aniversario de su natalicio. BibloRed resalta la relevancia de su obra y su aporte a la literatura y los derechos de las mujeres, invitando a la ciudadanía a profundizar en su legado mediante la lectura de cuatro libros seleccionados, disponibles en la Biblioteca Digital.



Pardo Bazán es famosa por su férrea defensa de la formación y educación como derechos fundamentales para las mujeres, dedicando buena parte de su vida al activismo y la reivindicación de estos valores. De acuerdo con BibloRed, entre sus creaciones más destacadas se encuentra la novela ‘Los Pazos de Ulloa’, considerada una de las expresiones más importantes del realismo literario español con marcada influencia del naturalismo. Escrita bajo la aceptación de teorías positivistas, retoma ideas del escritor francés Émile Zola, quien es reconocido como el padre del naturalismo. Este título está disponible en las bibliotecas públicas Gabriel García Márquez - El Tunal y Manuel Zapata Olivella - El Tintal.



La prolífica carrera de Pardo Bazán no se limita a la novela. La recopilación ‘Cuatro socialistas y otros cuentos de mujeres’, también resaltada por BibloRed, reúne relatos donde las mujeres protagonizan historias diversas, mostrando la constante preocupación de la autora por la figura femenina en la sociedad. Además, la escritora incursionó en géneros como el misterio y el terror, como se aprecia en ‘Un destripador de antaño y otros relatos’. En estas historias, el costumbrismo va de la mano de la crítica social y la exploración de ambientes dominados por la superstición, la violencia y el fanatismo religioso.



Por último, destaca ‘La esclavitud femenina’, texto fundamental en el movimiento por la igualdad de género, escrito por el filósofo John Stuart Mill y traducido, con prólogo, por Pardo Bazán. En esta obra se analiza la desigualdad entre los sexos como uno de los mayores obstáculos para el progreso social, desmontando los argumentos en defensa de la opresión histórica de la mujer.



Cada uno de estos títulos, disponibles en diferentes sedes de BibloRed, reflejan la profundidad del pensamiento de Emilia Pardo Bazán, su estilo literario único y el compromiso con la causa feminista que marcó su legado.

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¿Cuáles son los libros más representativos de Emilia Pardo Bazán que recomienda BibloRed?

BibloRed recomienda cuatro obras principales: ‘Los Pazos de Ulloa’, como ejemplo del realismo y naturalismo literario; ‘Cuatro socialistas y otros cuentos de mujeres’, donde se exalta el protagonismo femenino; ‘Un destripador de antaño y otros relatos’, que mezcla misterio, crítica social y costumbrismo; y la traducción y prólogo de ‘La esclavitud femenina’, esencial en la discusión sobre derechos de las mujeres.

¿Por qué Emilia Pardo Bazán es considerada pionera del feminismo y qué aportes literarios dejó?

Pardo Bazán ya en el siglo XIX defendía la formación y educación de las mujeres como derechos fundamentales, dedicando su obra y pensamiento a estas causas. Destacó por su producción literaria diversa, desde novelas y cuentos hasta ensayos y traducciones, abordando siempre la situación social de las mujeres y desafiando los roles tradicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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