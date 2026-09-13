Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’ busca respaldar a las mujeres de la capital a través de una amplia oferta institucional diseñada para atender sus necesidades y orientar su desarrollo personal y social. El acceso a estas oportunidades comienza desde el primer contacto de una mujer con una de las Casas de Igualdad de Oportunidades en Bogotá. Allí, la atención inicial sirve como punto de partida para informarla sobre los servicios disponibles y sus derechos, a través de la guía de servidores públicos capacitados.

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Según la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), entre enero de 2020 y julio de 2026, 130.977 mujeres han recibido este tipo de ‘Primera Atención’, lo que representa la puerta de acceso a distintos servicios ofrecidos por la entidad. Dado que una sola mujer puede ser beneficiaria de más de un servicio, como concluir estudios de bachillerato o participar en clases de yoga, la cifra total de servicios prestados asciende a 185.477. Estos números confirman la magnitud del impacto de la iniciativa, que se enfoca en construir redes de apoyo robustas para las mujeres, sin importar su situación o localidad de residencia.

Durante la administración distrital de Carlos Fernando Galán, 45.087 mujeres han llegado a la oferta institucional gracias a las primeras atenciones. El proceso comienza cuando una mujer se presenta en una Casa de Igualdad de Oportunidades. Un funcionario la informa sobre la misión de la SDMujer, los programas disponibles y los derechos fundamentales de las mujeres. Posteriormente, se realiza una valoración inicial para encaminarla hacia soluciones integrales y dar respuesta oportuna a sus necesidades, sobre todo si se detectan posibles casos de vulneración de derechos de niñas y adolescentes.

Las 19 Casas de Igualdad de Oportunidades —además de un equipo para la localidad de Sumapaz— representan la presencia activa de la SDMujer en todas las localidades de Bogotá. Estos espacios son atendidos por equipos interdisciplinarios conformados por abogadas, psicólogas, auxiliares administrativas y referentas, que acompañan a las mujeres en procesos de orientación ante situaciones de violencia, fortalecimiento de capacidades, y acceso a formación y espacios de participación.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital de la Mujer en las Casas de Igualdad de Oportunidades?

La Secretaría Distrital de la Mujer brinda en las Casas de Igualdad de Oportunidades atención inicial, orientación frente a derechos, acceso a programas formativos, acompañamiento psicológico, jurídico y administrativo, y apoyo en situaciones de violencia y vulneración de derechos, de acuerdo con la información oficial presentada en sus reportes.

¿Cómo se realiza la Primera Atención a mujeres en Bogotá y cuál es su importancia?

La Primera Atención se lleva a cabo mediante la intervención directa de un funcionario, quien orienta a la mujer sobre los servicios disponibles y realiza una valoración inicial para canalizar sus necesidades. Este proceso es clave porque asegura una respuesta institucional integral y adecuada desde el primer contacto, facilitando que muchas mujeres entren al sistema de apoyo de la administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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