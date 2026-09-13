Por: Portal Bogotá

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ejerció su autoridad ambiental al responder a diversas quejas sobre posibles actividades de tala e intervención de la cobertura vegetal en la vereda Torca, perteneciente a la localidad de Usaquén. Tras una visita técnica al predio denominado en esta zona, la CAR impuso una medida preventiva debido a la tala de cerca de 64 árboles de la especie eucalipto común (Eucalyptus globulus). Según lo confirmado por la Corporación, no hay evidencia de que se hubiera solicitado ni tramitado el correspondiente permiso para el aprovechamiento forestal, un procedimiento obligatorio dentro de la normativa de áreas protegidas.

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Durante la inspección realizada por la CAR, su director regional de Bogotá-La Calera, Yuber Yesid Cárdenas, informó que esta tala se registró en dos sectores del predio e incluyó árboles que no mostraban condiciones físicas ni sanitarias para considerarlos en riesgo de caída. Además, el equipo técnico identificó daños significativos a vegetación nativa, incluyendo distintas especies epífitas, aquellas plantas que crecen sobre otras sin nutrirse de ellas, como bromelias y orquídeas. Los daños también abarcaron musgos y líquenes, que están protegidos por una veda legal, lo que prohíbe su extracción, transporte y comercialización silvestre en Colombia, conforme a la legislación vigente.

El área intervenida se encuentra completamente dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, lo que implica regulaciones estrictas para la conservación. Los lugares donde se evidenció la tala pertenecen principalmente a la Zona de Restauración, aunque se detectaron afectaciones también en Zona de Preservación. Las normas que rigen este espacio exigen autorización expresa de la autoridad ambiental para cualquier intervención sobre la vegetación.

Como resultado del recorrido técnico, la CAR pudo constatar la afectación en aproximadamente 11 árboles y arbustos de especies nativas. No obstante, no se pudo determinar el número total de individuos y especies perjudicados durante la intervención. Según declaraciones públicas citadas por el director regional y por Alfred Ballesteros Alarcón, la corporación ya implementó acciones para identificar a los responsables, ratificando su compromiso con la protección estricta de las zonas de reserva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias ambientales de la tala de eucaliptos y especies nativas en la Reserva Forestal de Bogotá?

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la tala no autorizada de eucaliptos y la afectación de especies nativas, incluidas epífitas como bromelias y orquídeas, contribuyen a la pérdida de biodiversidad y alteran el equilibrio ecológico de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Además, la intervención puede impactar la regeneración natural y la conservación de especies con veda legal, dificultando la recuperación de los ecosistemas afectados.

¿Por qué es necesario un permiso de la CAR para talar árboles en áreas protegidas de Bogotá?

La legislación ambiental establece que cualquier intervención sobre la vegetación de áreas protegidas debe contar con autorización expresa de la autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Esto permite garantizar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, evitando daños irreparables a la flora y fauna local y asegurando que cualquier actividad forestal cumpla con criterios técnicos y legales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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