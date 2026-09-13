Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La limpieza y el buen manejo de residuos en Bogotá se ha convertido en una de las prioridades en la gestión de la ciudad, especialmente en el marco de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros u objetos en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos. Estos espacios estarán ubicados en varias localidades de la ciudad entre el 14 y el 19 de septiembre de 2026, según la información divulgada por Bogotá.gov.co.

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Los Ecopuntos ofrecen una solución para el manejo de residuos voluminosos, como colchones, muebles, madera y tejas, y también aceptan escombros y residuos de construcción y demolición. Este tipo de desechos no son recogidos por el servicio habitual de aseo, y por eso se habilitan puntos específicos de recolección. De acuerdo con la UAESP, cada semana se disponen varios Ecopuntos en diferentes zonas de la ciudad para facilitarle a la ciudadanía la disposición responsable de estos residuos.

La importancia de separar correctamente los residuos y respetar los horarios y canales oficiales radica en que esto contribuye a mantener cada barrio limpio y agradable. La campaña busca fomentar entre los habitantes la cultura de la disposición adecuada, necesaria para que Bogotá luzca mejor. Además, desde la UAESP se resalta la importancia de consultar en la página web ‘Aseo Bogotá’, una plataforma creada para que los ciudadanos accedan fácilmente a información sobre el servicio público de aseo. Allí, los bogotanos pueden informarse sobre los puntos de recolección, horarios y recomendaciones para el correcto manejo y disposición de basuras y escombros.

Por último, las personas interesadas en más consejos o detalles sobre la disposición de residuos voluminosos y escombros pueden dirigirse al portal web de Aseo Bogotá. En este espacio, se encuentran guías y tips útiles para garantizar que la gestión de estos desechos se haga de forma responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los Ecopuntos para llevar escombros y muebles viejos en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los Ecopuntos se localizan en diversas localidades de Bogotá y su disponibilidad varía cada semana. Para conocer los puntos exactos y fechas, la ciudadanía puede consultar el portal web de la UAESP, donde se actualiza permanentemente esta información.

¿Qué tipo de residuos se pueden llevar a los Ecopuntos en Bogotá?

Según la UAESP, en los Ecopuntos se reciben principalmente escombros, residuos de construcción y demolición, y objetos voluminosos como colchones, madera, muebles y tejas, que no son retirados por el operador habitual de aseo. Es importante separar estos residuos y llevarlos directamente a los puntos habilitados para su correcta disposición.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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