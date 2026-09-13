Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) extiende una invitación a toda la ciudadanía en Bogotá para que este lunes 14 de septiembre de 2026 asista, llevando su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, con el propósito de iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación. Esta jornada de salud pública se orienta a prevenir múltiples enfermedades a través de inmunizaciones gratuitas, entre las que se incluyen la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. De acuerdo con la información divulgada por la SDS, también se ofrece la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), específicamente para niñas y niños que tienen entre 9 y 17 años.

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En cuanto a la logística, la SDS ha dispuesto que los puntos de vacunación en Bogotá estarán habilitados a partir de las 8:00 a. m. La capital cuenta actualmente con múltiples lugares accesibles distribuidos a lo largo de la ciudad, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros espacios con gran afluencia de público. Además, existen más de 200 puntos de vacunación fijos dentro de centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), lo que garantiza un acceso permanente a los servicios de inmunización. La ubicación y actualización de estos puntos puede consultarse diariamente mediante las redes sociales oficiales y enlaces provistos por la SDS.

La vacunación dirigida a poblaciones priorizadas, como gestantes y personas mayores de 60 años para la protección contra la fiebre amarilla, se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados. Dichos espacios cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para asegurar la aplicación adecuada de esta vacuna. La SDS proporciona enlaces donde es posible consultar tanto los puntos habilitados como las instituciones prestadoras autorizadas (EAPB, entidades administradoras de planes de beneficios, también conocidas como EPS).

Para identificar el sitio más cercano, la ciudadanía puede utilizar la herramienta Mapas Bogotá: una vez en la plataforma, basta con activar el buscador, escribir la palabra ‘vacunación’ y seleccionar la opción de instituciones que prestan el servicio para ubicar de manera sencilla horarios y direcciones. Se recomienda acudir siempre con el documento de identidad correspondiente.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá hoy?

La Secretaría Distrital de Salud anuncia que los puntos están disponibles desde las 8:00 a. m. en diversos sitios estratégicos, como centros comerciales, parques y colegios, además de los puntos fijos en IPS y centros de salud. Es posible consultar la ubicación específica de estos espacios en los enlaces y plataformas oficiales proporcionados por la SDS.

¿Qué vacunas están disponibles durante la jornada de vacunación en Bogotá?

Según la información oficial, se aplican inmunizaciones para enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) dirigida a menores entre 9 y 17 años. Para gestantes y mayores de 60 años, se brinda vacunación contra la fiebre amarilla únicamente en puntos autorizados bajo valoración médica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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