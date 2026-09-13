Por: Portal Bogotá

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Este lunes 14 de septiembre de 2026, la medida de pico y placa seguirá aplicando en Bogotá, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Para evitar sanciones, es importante que usted tenga claro cuál es la terminación de su placa y los horarios de restricción para vehículos particulares y taxis.

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En primer lugar, según la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida establece que este lunes podrán circular en la ciudad los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Para los taxis, la restricción varía: podrán transitar únicamente aquellos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Los horarios de restricción también difieren por tipo de vehículo. En el caso de vehículos particulares, el pico y placa rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.; mientras que para los taxis la prohibición va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. La SDM recuerda la importancia de respetar estos horarios y de consultar con frecuencia el calendario oficial para evitar contratiempos y posibles multas.

Para quienes tienen necesidades excepcionales, la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece el programa Pico y Placa Solidario. Esta modalidad permite, previo pago, circular por Bogotá sin restricción alguna en los días en que corresponde el pico y placa. El ciudadano interesado debe registrar sus datos en la página web oficial de la SDM y efectuar el pago exclusivamente en el portal autorizado, utilizando el botón de PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos de pago). La entidad enfatiza que no existen intermediarios ni otras páginas autorizadas para este trámite. Cualquier página o canal distinto al sitio oficial constituye un posible intento de estafa.

La autoridad distrital insiste en que la información sobre el Pico y Placa Solidario y cualquier proceso relacionado solo debe consultarse a través de www.movilidadbogota.gov.co, ya que allí también se encuentran las instrucciones actualizadas, el calendario vigente y los métodos de pago. Es fundamental no dejarse engañar por páginas falsas, ya que no se autoriza ninguna forma de gestión del pico y placa solidario fuera del portal oficial.

¿Cómo funciona el pico y placa solidario en Bogotá y dónde se tramita?

El pico y placa solidario en Bogotá es una alternativa para que los conductores puedan circular los días en que su vehículo tiene restricción, previa inscripción y pago a través del canal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Este trámite solo puede realizarse en línea, en la página web institucional, sin intermediarios.

¿Qué horarios aplican para el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción para vehículos particulares aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para taxis la medida rige desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., según el último dígito de la placa que corresponda a la fecha en el calendario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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