Por: El Espectador

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La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de dos hombres luego de recuperar un vehículo que había sido hurtado en la localidad de Ciudad Bolívar. Según el reporte oficial, los presuntos delincuentes intimidaron a la víctima con un arma de fuego para apropiarse del automóvil, lo que activó inmediatamente un plan candado por parte de las autoridades en el sur de la ciudad. Esta estrategia policial, que incluyó el uso de cámaras de seguridad y la colaboración de la comunidad, permitió hacer un seguimiento riguroso a los sospechosos.

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El operativo culminó en un parqueadero localizado en el barrio Bosa Linda, donde los uniformados lograron ubicar a los dos señalados junto al vehículo reportado como robado. Durante la inspección al automóvil, los agentes constataron que el sistema de encendido había sido alterado y varios cables estaban cortados, evidencia que refuerza la hipótesis del hurto violento.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, ambos capturados tienen antecedentes judiciales que incluyen anotaciones por hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Tras la detención, los hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías determinó imponerles medida de aseguramiento por el delito de receptación, que en el derecho penal colombiano se refiere a la acción de recibir, adquirir o esconder bienes provenientes de actividades ilícitas.

Un balance reciente de la Policía de Bosa, citado en el informe, revela que en lo que va de 2026 se ha conseguido la recuperación de más de 39 vehículos y se han realizado más de 1.250 capturas por diversos delitos. Estas cifras muestran los resultados de los operativos y estrategias implementadas para combatir el crimen en la capital y sus alrededores.

¿Cómo se realiza un plan candado en operativos policiales de Bogotá?

Un plan candado implica el cierre y vigilancia coordinada de las rutas de escape en torno al lugar de un delito, con apoyo de tecnología como cámaras de seguridad y colaboración ciudadana. El objetivo es impedir que los sospechosos abandonen la zona, facilitando su ubicación y captura, como lo detalló el reporte de la Policía en este caso.

¿En qué consiste el delito de receptación en Colombia?

El delito de receptación ocurre cuando una persona recibe, guarda o comercializa objetos de procedencia ilícita, como vehículos robados. Esta conducta es sancionada por la ley colombiana y puede llevar a medidas de aseguramiento y sanciones penales, como sucedió con los sujetos capturados en este caso, de acuerdo con la información de la Policía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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