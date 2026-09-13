Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Mateo Pérez Rueda, periodista de 24 años y fundador del medio digital El Confidente de Yarumal, fue asesinado en la zona rural de Briceño, Antioquia, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, nuevos detalles surgieron durante una audiencia de imputación que revelaron cómo una conversación almacenada en el teléfono de Pérez habría motivado la decisión de terminar con su vida.

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El periodista estaba retenido por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, cuando llegó John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, cabecilla de esa estructura armada. Chalá revisó el teléfono de Pérez y encontró conversaciones sostenidas con un militar. Según la Fiscalía, esto generó que Chalá lo señalara de ser un “sapo” —término usado para referirse a un informante— y lo interrogara sobre sus contactos. Este hallazgo, de acuerdo con la investigación, fue el detonante para que Chalá ordenara el asesinato del periodista.

La Fiscalía también reveló que Pérez Rueda fue torturado antes de ser asesinado. Recibió múltiples disparos, uno de ellos en la pierna y otro en un hombro. Se identificó la presunta participación de otros dos miembros de la misma estructura armada en estos hechos, conocidos con los alias de Macho y Flor. Mientras Pérez estaba aún secuestrado, los responsables prepararon el lugar para ocultar el cuerpo, ordenando a varios hombres cavar una fosa en la zona.

Después de la decisión de Chalá, Pérez fue asesinado y enterrado en la fosa, donde permaneció durante dos días antes de ser hallado. Entre las pertenencias del periodista, el teléfono celular, su billetera y documentos personales no han sido localizados hasta ahora. Lo único que se halló fue el chaleco que lo identificaba como periodista, colgado en una rama de un árbol.

Sobre el acusado, la Fiscalía imputó a John Edison Chalá Torrejano por secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todos estos agravados, además de fabricación, tráfico o porte de armas. En la audiencia, Chalá no aceptó los cargos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue asesinado Mateo Pérez Rueda, periodista de El Confidente de Yarumal?

De acuerdo con la Fiscalía, Mateo Pérez Rueda fue asesinado después de que alias Víctor Chalá, cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las FARC, revisara en su teléfono una conversación con un militar, interpretando esto como prueba de que el periodista era un informante. Este hallazgo provocó el señalamiento directo como “sapo” y fue el motivo para que ordenaran su asesinato.

¿Quién es alias Víctor Chalá y qué cargos le imputó la Fiscalía?

John Edison Chalá Torrejano, conocido como alias Víctor Chalá, es señalado por la Fiscalía como el responsable de ordenar el asesinato de Mateo Pérez Rueda. En la audiencia de imputación, Chalá fue acusado de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todos agravados, además de fabricación, tráfico o porte de armas. El acusado no aceptó los cargos durante la diligencia judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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