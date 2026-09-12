La imputación de cargos contra Laura Sarabia por el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza quedó en firme para este lunes 14 de septiembre. Las conversaciones que adelantaron la defensa de la exfuncionaria y la Fiscalía no terminaron en un preacuerdo ni en una negociación que frenara la diligencia.

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Sarabia, quien fue jefa de gabinete y posteriormente directora del Dapre durante el Gobierno de Gustavo Petro, está citada a las 9:00 de la mañana para responder ante la justicia por tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado.

Este último cargo amplía la imputación que se había conocido inicialmente y será uno de los puntos centrales de la audiencia, pues la Fiscalía deberá explicar qué hechos atribuye a la exfuncionaria y bajo qué modalidad plantea el delito.

¿De dónde viene el caso contra Laura Sarabia?

La investigación comenzó luego de que desapareciera una suma de dinero de la vivienda de Sarabia, donde trabajaba como niñera Marelbys Meza. El 30 de enero de 2023, la mujer fue trasladada a la Casa Galán, sede de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño, para someterse a una prueba de polígrafo.

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Meza posteriormente denunció que ese traslado se produjo de manera irregular y que durante el procedimiento recibió presiones. El caso tomó relevancia pública en mayo de 2023 y terminó relacionado con las interceptaciones telefónicas hechas a la entonces niñera y a otra mujer.

Fiscalía llevará tres delitos a la audiencia

De acuerdo con lo informado sobre el proceso, el peculado no es un delito que haya aparecido por primera vez en esta etapa. Un informe atribuido a investigadores de la Fiscalía y divulgado por Semana señaló que, en una fase anterior, se habían contemplado conductas como el empleo ilegal de la fuerza pública y el peculado por uso.

La representación de las víctimas también había pedido que ese delito fuera incluido en la actuación. Wilson Pulido, abogado de víctimas dentro del proceso por las interceptaciones y seguimientos, ha señalado que el peculado está entre las conductas de mayor gravedad que podrían desprenderse de los hechos investigados.

Ahora será la Fiscalía la encargada de exponer ante un juez los elementos que sustentan los tres cargos contra Sarabia. La audiencia permitirá conocer con mayor precisión qué hechos le atribuye el ente acusador y cuál es la conducta concreta que sustenta el peculado.

Defensa de Sarabia buscó una salida antes de la audiencia

La exfuncionaria y su defensa habían explorado alternativas para evitar que el proceso avanzara hasta una etapa de juicio. En un primer momento se habló de acudir a un mecanismo de justicia restaurativa y posteriormente surgió la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Sin embargo, las conversaciones entre las partes no terminaron en un preacuerdo y la imputación seguirá adelante. Por eso, Sarabia deberá comparecer este lunes ante la justicia para conocer formalmente los cargos que la Fiscalía presentará en su contra.

La diligencia será clave para establecer el alcance de la nueva imputación y, especialmente, la forma en que el ente acusador vinculará el peculado con los hechos relacionados con el polígrafo practicado a Marelbys Meza.

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