Por: El Espectador

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El partido Pacto Histórico llevó a cabo un encuentro regional clave este sábado, como parte de sus esfuerzos por robustecer su consolidación política y definir estrategias rumbo a las elecciones de 2027. El evento reunió a destacados líderes de la izquierda, incluidos el senador Iván Cepeda, quien recientemente fue candidato presidencial y perdió en la segunda vuelta ante el actual presidente Abelardo de la Espriella. Esta reunión, celebrada en la capital del Magdalena, reafirmó la importancia de la unidad dentro del Pacto Histórico, proyectando una hoja de ruta que permita a esta coalición de oposición recobrar protagonismo en la contienda electoral futura.

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De acuerdo con El Espectador, Iván Cepeda expresó que el objetivo central es “forjar un frente muy amplio y una convergencia de todas las fuerzas políticas y sociales que quieren oponerse al gobierno”. Con este enfoque, los líderes del Pacto Histórico buscan trabajar colectivamente para desafiar, mediante procesos democráticos, las políticas del actual gobierno, mientras intentan ampliar su base de apoyo y participación.

El expresidente Gustavo Petro, aunque no participó presencialmente en la cita por encontrarse en Bélgica, fue ratificado como figura central de esta corriente, según lo confirmaron tanto él como otros integrantes de izquierda. Petro ha emitido mensajes claros sobre la proyección y misión que espera para el Pacto Histórico en los próximos años.

En la reunión también participaron el representante Gabriel Becerra y la senadora Patricia Caicedo, quienes subrayaron la necesidad de construir “poder popular” desde las regiones y de transformar el respaldo social en organización política sólida. Según declaraciones de Caicedo recogidas por El Espectador, el principal reto es convertir la reconocida fuerza política del partido en una estructura organizada, participativa y con trabajo permanente en las bases.

No obstante, en el interior de la izquierda persisten diferencias sobre cómo debe avanzar el proceso de consolidación del Pacto Histórico, especialmente en la preparación del próximo congreso nacional. La senadora Carolina Corcho ha señalado que estos procesos aún carecen de suficiente apertura democrática, lo que refleja tensiones internas frente a la toma de decisiones y la representatividad.

Este encuentro refleja tanto los desafíos de cohesión interna como los pasos que el Pacto Histórico proyecta para presentarse como una alternativa sólida en el escenario político nacional.

¿Cuál es la estrategia del Pacto Histórico para enfrentar las elecciones de 2027?

La estrategia gira en torno a la creación de un frente amplio y la convergencia de diferentes fuerzas políticas y sociales, con el objetivo de fortalecer la unidad del partido y traducir el respaldo social en organización y participación constante, según líderes como Iván Cepeda y Patricia Caicedo.

¿Qué divisiones persisten en el interior del Pacto Histórico actualmente?

En el interior del Pacto Histórico subsisten discrepancias, principalmente sobre el carácter democrático de sus procesos internos y la consolidación del partido, como lo ha señalado la senadora Carolina Corcho, quien considera insuficiente la apertura y representatividad en la estructura actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.