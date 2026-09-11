El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo registrado durante la madrugada de este viernes 11 de septiembre de 2026 en Colombia. El evento sísmico tuvo una magnitud de 3,6 y ocurrió en la costa del océano Pacífico.

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De acuerdo con el boletín actualizado publicado por el SGC, el movimiento telúrico se presentó a las 4:45 de la madrugada, hora local.

El organismo señaló que el sismo tuvo una profundidad superficial, aunque en el reporte compartido no se especificó una cifra exacta de kilómetros.

El epicentro fue ubicado en el océano Pacífico, por lo que el evento se registró en una zona marítima frente al territorio colombiano.

Debido a sus características, el SGC habilitó su habitual pregunta para que los ciudadanos indiquen si sintieron el movimiento.

Los sismos de magnitud 3,6 pueden ser perceptibles en algunas zonas cercanas al epicentro, especialmente cuando tienen una profundidad superficial.

Sin embargo, la percepción depende de la distancia, las condiciones del terreno y las características de las edificaciones.

Hasta el momento del boletín citado, el SGC no reportó información adicional sobre afectaciones o daños relacionados con el movimiento.

El organismo mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y puede actualizar los datos del evento si obtiene nueva información.

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