Un nuevo temblor en Chocó fue registrado durante la noche de este jueves 10 de septiembre, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió en una zona del departamento que ha registrado actividad sísmica en las últimas semanas.

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El reporte del SGC señala que el evento ocurrió a las 7:25 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,1. El epicentro fue ubicado en el municipio de Medio San Juan, Chocó, cuya cabecera municipal es Andagoya.

Además, el organismo indicó además que el sismo tuvo una profundidad de 43 kilómetros. Por ahora, el boletín no reporta información sobre daños materiales o personas afectadas por el movimiento telúrico.

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Los primeros reportes ciudadanos dan cuenta de que el movimiento también se sintió en Cali, Valle del Cauca. Una persona contó que una tía le preguntó si había sentido el sismo y describió la percepción como un “remesón rápido”.

Otros ciudadanos reportaron una sensación leve en Cali, incluso desde un cuarto piso en el barrio El Refugio. También se registró otro reporte que calificó el movimiento como leve en la ciudad.

El evento se conoce en un contexto de constante seguimiento a la actividad sísmica del departamento, luego del fuerte terremoto que afectó al Chocó el pasado 10 de agosto. Desde entonces, el SGC ha mantenido el monitoreo de los movimientos registrados en esta zona del país.

Cómo reportar si sintió el sismo

Las personas que hayan percibido el movimiento pueden ingresar al sistema Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y completar el formulario con información sobre el lugar donde estaban y la forma en que sintieron el temblor.

Estos reportes permiten al SGC recopilar información sobre la percepción del movimiento en diferentes zonas y complementar los datos obtenidos mediante sus instrumentos de monitoreo.

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