Un mes después del terremoto que dejó una profunda tragedia en la familia Saavedra Caicedo, Ana María Saavedra volvió a aparecer públicamente y las primeras imágenes de la joven comenzaron a conocerse en Colombia.

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La joven fue registrada durante un evento en Cali para conmemorar a las personas que perdieron la vida durante el fuerte sismo ocurrido el pasado 10 de agosto.

Las imágenes fueron captadas por cámaras que registraron a Ana María mientras permanecía acompañada de otras personas que también resultaron afectadas por la emergencia.

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Su aparición volvió a poner la atención sobre una historia familiar que ha causado conmoción desde las primeras horas posteriores al terremoto.

Ana María es una de las trillizas de la familia y la única de las tres hermanas que sobrevivió a la tragedia.

🕊️ Ana María Saavedra, sobreviviente del terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto, recibió un homenaje de la Alcaldía de la ciudad.

La joven perdió a sus padres, sus dos hermanas y un tío durante la tragedia. pic.twitter.com/rronVRLPOb — NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) September 10, 2026

La tragedia que golpeó a la familia Saavedra Caicedo

El terremoto provocó una pérdida múltiple para esta familia. Entre las víctimas se encuentran Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, además de un tío y las hermanas de Ana María, Sofía e Isabella.

La muerte de las dos jóvenes, quienes eran trillizas junto con Ana María, convirtió el caso en uno de los relatos familiares que más atención ha recibido durante la emergencia.

Desde entonces, la situación de Ana María ha despertado especial interés, principalmente por conocer cómo ha avanzado su recuperación después de sobrevivir al desastre.

❤️‍🩹 UN MES DESPUÉS, SU HISTORIA SIGUE CONMOVIENDO

Ana María Saavedra, de 23 años, fue la única sobreviviente de su familia tras el terremoto del 10 de agosto en Cali.

Sus hermanas trillizas y sus padres murieron tras el colapso del edificio donde vivían.#AnaMaríaSaavedra #Cali pic.twitter.com/o32ttBggOu — Valle Cívico (@CivicoValle) September 10, 2026

Durante las semanas posteriores al terremoto, la información sobre ella se había mantenido limitada, mientras sus familiares y allegados afrontaban las consecuencias de la tragedia.

Por eso, las imágenes conocidas durante el homenaje adquieren especial relevancia: constituyen una de las primeras apariciones públicas de la joven después de lo ocurrido.

Las primeras imágenes de Ana María tras la tragedia

La aparición se produjo precisamente cuando se cumplía un mes del sismo, en una jornada marcada por los homenajes a las víctimas y por el recuerdo de quienes perdieron la vida.

El registro permitió volver a ver a la joven después de varias semanas en las que su historia había permanecido en segundo plano frente a la magnitud de la emergencia.

Su presencia en el homenaje también puso nuevamente en el centro la historia de las trillizas Saavedra: Sofía e Isabella murieron durante la tragedia, mientras Ana María logró sobrevivir.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.