Por: El Espectador

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Enel Colombia emitió recientemente una alerta sobre los posibles riesgos de interrupciones eléctricas en Bogotá y Cundinamarca debido al aumento de temperaturas y la reducción de lluvias asociadas con el fenómeno de El Niño. Según informó la compañía a través de Caracol Radio, estas condiciones favorecen la aparición de incendios en vegetación, cultivos y residuos, lo que puede comprometer postes, cables, transformadores y demás elementos de la infraestructura eléctrica. En ese contexto, la empresa no previó, hasta el momento, apagones programados ni entregó un listado de barrios o localidades que puedan verse especialmente afectados, aunque sí destacó la posibilidad de cortes localizados si el fuego impacta directamente el sistema.

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La advertencia se enfoca en la prevención de incidentes provocados por incendios que alcanzan la red eléctrica. De acuerdo con Enel, el riesgo no se limita solo a Bogotá; también incluye áreas de Cundinamarca que cuentan con redes rurales rodeadas de vegetación y material seco. Por esta razón, la empresa hace un llamado a la ciudadanía para evitar quemas, retirar residuos cercanos a la red y reportar cualquier conato de incendio a través de líneas como (601) 511 5115 y la Línea 123 de Bomberos. En incidentes cercanos a la infraestructura eléctrica, Enel enfatizó la importancia de mantener una distancia mínima de tres metros y no intentar intervenir sobre cables caídos o postes afectados, aunque el sector esté sin servicio.

Para atender posibles contingencias, Enel activó un plan con 240 cuadrillas eléctricas y forestales, que estarán listas para responder ante daños en la red, evaluar la situación y contribuir al restablecimiento del servicio. Sin embargo, la empresa no precisó cuántas cuadrillas estarán en Bogotá o Cundinamarca, ni su localización exacta. Según cifras de Bomberos citadas por la compañía, en 2025 ya se han presentado 157 emergencias asociadas a áreas de vegetación en la capital, 102 de ellas quemas y 50 conatos forestales. No todos estos incidentes afectaron la red, pero reflejan el alto nivel de riesgo en la temporada seca.

Las causas principales de los cortes potenciales se asocian con la acumulación de basura cerca de redes en zonas urbanas, la presencia de material vegetal seco junto a postes en el campo y la existencia de elementos inflamables en cámaras subterráneas. Aunque no existe un anuncio de racionamiento, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que El Niño tiene más de 90 % de probabilidad de persistir hasta el primer trimestre de 2027, con una posible intensidad muy fuerte en los próximos meses, manteniendo el riesgo de incendios y cortes.

¿Qué tan probable es un apagón en Bogotá por incendios durante El Niño?

Enel Colombia aclaró que no hay apagones programados actualmente en Bogotá causados directamente por El Niño, pero sí existe el riesgo de cortes puntuales si un incendio afecta las redes eléctricas. La extensión y duración dependerán directamente del lugar afectado y la magnitud del daño, y se diferencian de las suspensiones programadas por mantenimiento.

¿Qué acciones recomienda Enel para prevenir cortes eléctricos por incendios?

La empresa solicitó evitar quemas a cielo abierto, no acumular residuos near las redes eléctricas y reportar inmediatamente cualquier incendio cercano al sistema eléctrico. Enel también enfatizó la necesidad de alejarse de cables caídos y dejar que solo personal especializado atienda emergencias, para prevenir accidentes y agilizar la recuperación del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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