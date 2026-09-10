Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Los habitantes de Bogotá cuentan ahora con la posibilidad de solicitar o renovar su pasaporte en siete puntos estratégicos ubicados en la Red CADE de la ciudad, gracias a una alianza entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según información oficial publicada por la Alcaldía y la Cancillería de Colombia, la ampliación de este servicio busca fortalecer la atención a la ciudadanía y facilitar el acceso a trámites fundamentales, especialmente para quienes planean viajar al exterior.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso de solicitud o renovación del pasaporte es sencillo y seguro. La Cancillería de Colombia enfatiza que no se requiere ningún intermediario y que el agendamiento de la cita debe hacerse únicamente a través de la página web oficial. Tras programar la cita, usted debe asistir presencialmente al punto CADE o SuperCADE seleccionado, con una antelación de 20 minutos y la documentación pertinente. El trámite es completamente personal y, una vez confirmado el pago, el pasaporte estará listo para ser reclamado en el mismo lugar donde se hizo la solicitud, sin necesidad de una segunda cita, en un plazo de 48 horas.

En cuanto a los requisitos, los mayores de edad deben presentar su cédula de ciudadanía digital o la tradicional de color amarillo con hologramas; también es aceptada la contraseña de la Registraduría Nacional, acompañada de una copia simple del Registro Civil de Nacimiento. Llevar el pasaporte anterior es obligatorio si se posee; en caso de pérdida o hurto, solo se requiere informar la situación en la ventanilla bajo gravedad de juramento. Para los menores, se exige la presencia de un padre o representante legal y el registro civil de nacimiento. Si el menor tiene entre 7 y 17 años, debe llevar la tarjeta de identidad y, si aplica, el pasaporte viejo.

El ciudadano puede escoger entre dos tipos de pasaporte: el ordinario, de 32 páginas, con un costo de $195.600, y el ejecutivo, con 48 páginas, cuyo precio es de $335.400. Los pagos pueden efectuarse mediante PSE o en la oficina con tarjeta débito o crédito, pero nunca en efectivo. Además, quienes cuenten con un certificado electoral vigente pueden beneficiarse de un descuento del 10 %.

Los siete puntos habilitados para el trámite son: SuperCADE Las Américas (Kennedy), SuperCADE Calle 13, CADE Fontibón, CADE Santa Lucía (Rafael Uribe Uribe), CADE Tunal (Tunjuelito), CADE Servitá (Usaquén) y CADE La Gaitana (Suba). El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. Según la Alcaldía de Bogotá, es fundamental evitar cualquier gestión con terceros y verificar la información solo en canales oficiales para prevenir fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los documentos necesarios para renovar o solicitar el pasaporte en la Red CADE de Bogotá?

Los documentos varían según la edad del solicitante: los adultos deben portar la cédula de ciudadanía, contraseña expedida por primera vez junto a copia del Registro Civil o el pasaporte anterior si lo tienen. Los menores deben asistir con su representante legal, registro civil de nacimiento y, dependiendo de la edad, la tarjeta de identidad y pasaporte anterior si corresponde.

¿Qué diferencias existen entre el pasaporte ordinario y el ejecutivo en Bogotá?

El pasaporte ordinario es de 32 páginas y cuesta $195.600, mientras el ejecutivo tiene 48 páginas y su precio es de $335.400. Ambos permiten viajar al exterior, pero el ejecutivo está pensado para quienes requieren mayor espacio por viajes frecuentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z