Por: El Espectador

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El impuesto de Industria y Comercio (ICA) que deben pagar los distribuidores de vehículos en Bogotá podría incrementarse de 6,9 por mil a tarifas que irían desde 8 hasta 11 por mil, dependiendo de la tecnología del automóvil, de acuerdo con lo aprobado en el primer debate del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026. La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) alertó sobre la posibilidad de que parte de este aumento se traslade al precio de los carros nuevos, dificultad que afectaría el acceso de los compradores. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Hacienda rechazó que ese encarecimiento sea automático y afirmó que no hay evidencia que demuestre que las diferencias de tarifas municipales del ICA incidan en precios distintos de vehículos entre ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla.

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El texto ratificado por la Comisión de Hacienda el 9 de septiembre estipula tres tarifas diferenciadas: 8 por mil para vehículos eléctricos, 10 por mil para híbridos y 11 por mil para los demás automotores. Esto representa un incremento respecto a la tarifa actual del 6,9 por mil: 15,9 % para eléctricos, 44,9 % para híbridos y 59,4 % para los otros vehículos, según cálculos realizados sobre el impuesto, no directamente sobre el precio de los carros. Cabe aclarar que el ICA grava los ingresos brutos de las empresas y su impacto real dependerá de variables como el volumen de ventas, los márgenes comerciales y las decisiones de cada distribuidor.

Desde Andemos y Fenalco Bogotá Cundinamarca se advirtió que el incremento podría afectar la competitividad y la permanencia de empresas automotoras en la ciudad, y que existe el riesgo de que algunas compañías evalúen cambiar de jurisdicción, aunque no se especificaron cuáles. No obstante, tanto Andemos como la Secretaría de Hacienda han informado que no hay una cifra precisa ni coeficiente que indique cuánto subiría el precio de cada vehículo, dado que no se puede trasladar de forma automática el porcentaje de aumento del impuesto al precio del producto. Además, el alza solo aplicaría si el proyecto es aprobado por la plenaria del Concejo y sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Es importante enfatizar que este posible aumento del ICA no modifica el impuesto anual de vehículos que pagan los propietarios, ni altera otros cobros como las matrículas o el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Por lo pronto, el incremento sigue en discusión y puede sufrir cambios en la plenaria del Concejo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto podría aumentar el precio de los carros nuevos en Bogotá si sube el ICA?

No existe una cifra oficial sobre cuánto aumentaría el precio de cada carro nuevo en Bogotá debido al incremento del impuesto de Industria y Comercio (ICA). Ni Andemos ni la Secretaría de Hacienda han proporcionado estimaciones concretas, ya que el porcentaje de aumento del impuesto no se traslada de manera directa al precio de venta. Este impacto dependerá de las decisiones comerciales de cada distribuidor, márgenes de ganancia y otros factores internos de cada empresa.

¿El aumento del ICA afecta el impuesto anual de vehículos y otros costos para los propietarios?

El aumento del ICA propuesto afecta únicamente a las empresas que venden vehículos, no incide en el impuesto anual que deben pagar los propietarios de automotores. Otros pagos obligatorios como matrícula, revisión técnico-mecánica o SOAT tampoco se modifican con esta reforma; son obligaciones distintas que no fueron alteradas por la modificación en análisis en el Concejo de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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