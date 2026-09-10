Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes 11 de septiembre, quienes se movilizan en Cali deberán prestar especial atención a la medida del pico y placa, determinada por la Secretaría de Movilidad de la ciudad. Según la información suministrada por dicha dependencia, este control se aplicará a los vehículos particulares cuyas placas finalicen en los números 7 y 8. La restricción tendrá vigencia desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, en concordancia con el calendario oficial publicado por las autoridades. La finalidad de esta medida, señaló la Secretaría de Movilidad de Cali en sus canales oficiales, es ordenar el flujo vehicular, reducir la congestión y evitar sanciones a quienes no acaten las disposiciones.

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Desde el primero de julio, se implementó una nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026. De acuerdo con la comunicación publicada por la Secretaría en la red social X, entre el 1 y el 3 de julio se adelantó una etapa pedagógica para socializar los cambios, mientras que desde el 6 de julio se comenzaron a aplicar comparendos o multas a los infractores. Por lo tanto, estar informado sobre los días y los dígitos corresponde a una necesidad básica para evitar sanciones.

En cuanto a las penalizaciones, la Alcaldía de Santiago de Cali estipuló que la multa por infringir el pico y placa corresponde a lo establecido en el inciso C del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre. El valor equivale a 15 días de salario mínimo vigente. Además, la normativa prevé excepciones: no están sujetos a la restricción las motocicletas, vehículos híbridos y eléctricos (categorizados en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, como eléctricos, gasolina/elétricos o diésel/eléctricos), vehículos de carga con capacidad igual o mayor de cinco toneladas, vehículos de emergencia, organismos de seguridad del Estado, transporte colectivo y vehículos que transportan personas con movilidad reducida.

Como alternativa a la restricción, la Secretaría mantiene activa la llamada Tasa por Congestión, creada mediante el Acuerdo Municipal 0401 de 2016. Esta opción permite que propietarios de vehículos particulares accedan al permiso para circular mediante el pago de una tarifa, según el tiempo requerido: $2’920.000 por semestre, $486.000 al mes o $122.000 por día en 2026. Es importante señalar que este pago debe realizarse antes de las 5:00 de la tarde del día hábil anterior a la circulación y únicamente habilita al vehículo en los días en que le corresponde la restricción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Cali para 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, las motocicletas, los vehículos híbridos y eléctricos (siempre que estén registrados como eléctricos, gasolina/eléctricos o diésel/eléctricos en el RUNT), vehículos de carga igual o superior a cinco toneladas, de emergencia, transporte público colectivo, organismos de seguridad del Estado y aquellos acreditados para personas con movilidad reducida, pueden circular sin restricciones.

¿Cuánto cuesta la Tasa por Congestión para evitar el pico y placa en Cali?

Para el año 2026, la Tasa por Congestión permite a los propietarios de vehículos particulares en Cali pagar por circular en días restringidos: el valor es de $2’920.000 el semestre, $486.000 el mes y $122.000 por día. Este pago debe realizarse antes de las 5:00 p. m. del día hábil previo, según información de la Secretaría de Movilidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.