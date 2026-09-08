El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) analiza la seguridad de los carros vendidos en la región mediante pruebas de choque y diferentes sistemas de protección. Su escala va de cero a cinco estrellas, siendo cinco la máxima calificación.

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Las evaluaciones consideran cuatro aspectos principales: protección de ocupantes adultos, seguridad de los niños, protección de peatones y usuarios vulnerables, y tecnologías de asistencia a la conducción.

También se tienen en cuenta elementos como la estructura del vehículo, airbags, sistemas de retención infantil, control de estabilidad, frenado y asistencia de carril.

Según la recopilación presentada, varios modelos de diferentes marcas lograron las cinco estrellas.

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Entre ellos aparecen el BYD Dolphin Plus, Chevrolet Tracker, Ford Ranger y Hyundai Tucson. Kia destaca con varios vehículos, como Sportage, EV4, K4 y K3. Mitsubishi cuenta con la L200/Triton y Outlander, mientras Nissan sobresale con el Nuevo Kicks y Qashqai.

Renault aparece con el Kardian, mientras Volkswagen reúne una amplia lista de modelos con cinco estrellas, entre ellos Tiguan, Taos, Tera, T-Cross, Taigun, Virtus y Nivus.

La calificación sirve como referencia para los consumidores que buscan vehículos con mayores niveles de protección ante accidentes.

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