Por: Portal Bogotá

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El Mes del Patrimonio 2026 en Bogotá llega con una invitación especial para todos los ciudadanos: participar en la Dibujatón, una iniciativa impulsada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, conocido como IDPC. Este evento no solo se presenta como un concurso artístico, sino como una experiencia donde la creatividad y la exploración del entorno se unen para fortalecer la conexión de las personas con el patrimonio cultural de Bogotá, la capital colombiana. Según información oficial divulgada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y en la página del IDPC, las inscripciones para la Dibujatón estarán abiertas hasta el 14 de septiembre de 2026.

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La Dibujatón, programada para el sábado 26 de septiembre de 2026, trasciende el formato tradicional de los concursos. Se plantea como un espacio en el que los participantes tienen la oportunidad de expresar sus ideas y emociones a través del dibujo, reinterpretando la ciudad desde perspectivas originales y aportando a la construcción de la memoria colectiva. Esta actividad, que surgió hace más de ocho años en el marco del Programa Distrital de Estímulos del IDPC, nació como una estrategia para visibilizar la riqueza del patrimonio bogotano, incentivando la participación mediante estímulos económicos. De acuerdo con lo informado por el IDPC, con el paso del tiempo la Dibujatón se ha consolidado como un referente para valorar la diversidad patrimonial y promover múltiples formas de sentir, comprender y representar el entorno urbano y cultural.

El evento exige a cada participante realizar una serie de dos a tres dibujos rápidos (también conocidos como sketches urbanos), que permitan plasmar una mirada personal sobre algún elemento del lugar seleccionado. Esto puede incluir desde un edificio, un detalle arquitectónico, un paisaje o cualquier manifestación cultural que despierte interés. A través del dibujo, se busca transmitir memoria, identidad y fortalecer la apropiación del patrimonio por parte de los habitantes.

Durante la edición 2026, se ofrecerán tres premios económicos a las mejores propuestas artísticas: el primer lugar recibirá $4.500.000, el segundo $3.500.000 y el tercero $2.000.000. Estos incentivos forman parte del Portafolio de Estímulos del IDPC para ese año y tienen como objetivo dinamizar la participación ciudadana y reconocer distintas formas de expresión artística vinculadas al patrimonio.

La convocatoria está abierta exclusivamente para personas naturales, ya sean colombianas o extranjeras, mayores de 18 años y residentes permanentes en Bogotá. La ubicación exacta del espacio patrimonial donde se desarrollará la Dibujatón será revelada a las personas inscritas en su debido momento, añadiendo así un componente de sorpresa y descubrimiento a la experiencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede una persona inscribirse en la Dibujatón de Bogotá 2026?

Las personas interesadas en participar en la Dibujatón 2026 deben inscribirse antes del 14 de septiembre de ese año. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años que residan permanentemente en Bogotá, según informó el IDPC. El formulario de inscripción se encuentra disponible en los enlaces oficiales compartidos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

¿Qué son los sketches urbanos en el contexto de la Dibujatón de Bogotá?

En la Dibujatón, los sketches urbanos son dibujos rápidos que realizan los participantes para capturar, con espontaneidad, elementos representativos de un espacio patrimonial de la ciudad. Estos pueden incluir edificios, monumentos, paisajes o manifestaciones culturales, y se utilizan como herramienta para reinterpretar y apropiarse visualmente del patrimonio de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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