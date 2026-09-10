Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, los niños, niñas y jóvenes ahora tienen una oportunidad imperdible para explorar nuevas experiencias culturales y deportivas sin costo. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte (SDCRD) y el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero abrirá sus puertas el sábado 12 de septiembre de 2026 para ofrecer una clase gratuita de capoeira dirigida a participantes entre los seis y 17 años. Esta actividad, que se realizará desde las 10:00 hasta las 11:00 a. m., busca acercar a la juventud capitalina a expresiones artísticas afrobrasileñas, combinando movimiento, música y un profundo sentido de comunidad. La entrada será sin costo hasta completar el aforo en la sala del gimnasio del sexto piso, ubicada en la calle 82 #10-69, garantizando así el acceso a quienes lleguen primero.

Sigue a PULZO en Discover

La propuesta tiene como protagonista a la capoeira, manifestación cultural de origen afrobrasileño que trasciende la clasificación convencional de arte marcial, pues fusiona elementos de danza, percusión y trabajo corporal. Según las entidades organizadoras, la capoeira se considera una herramienta de empoderamiento, capaz de fortalecer la confianza individual, el trabajo grupal y la resiliencia. La disciplina también desafía tanto el cuerpo como la mente, al exigir sincronía, creatividad y resistencia física en cada práctica. Para enriquecer la experiencia, el taller para principiantes incluirá la enseñanza de movimientos y secuencias coreográficas básicas, así como una introducción a la musicalidad propia de esta expresión, valiéndose de instrumentos tradicionales como el berimbau y los tambores, emblemas sonoros de la cultura afrobrasileña.

Más allá de la dimensión física, esta actividad gratuita permitirá a los asistentes conectar con las raíces culturales de la capoeira, experimentando cómo una práctica ancestral se adapta a la vida contemporánea y urbana de Bogotá. Según la SDCRD, este tipo de espacios refuerza el uso creativo y saludable del tiempo libre, transformando lugares habituales en escenarios de libertad, autodescubrimiento y celebración colectiva. De esta manera, la invitación es a vivir una jornada de movimiento, ritmo y comunidad en familia, promoviendo el bienestar integral a través de la cultura y el deporte.

¿Qué beneficios ofrece la capoeira para niños y jóvenes en Bogotá?

La capoeira, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, aporta múltiples beneficios como la mejora de la confianza, el desarrollo del trabajo grupal y el fortalecimiento físico y emocional. Además, brinda a los participantes la posibilidad de conectarse con tradiciones culturales afrobrasileñas y aprender valores como la resiliencia y la creatividad en un entorno lúdico y seguro.

¿Cómo participar en la clase gratuita de capoeira en el CEFE Chapinero?

Para asistir a la clase gratuita de capoeira en el Centro Felicidad Chapinero, los interesados deben acudir el sábado 12 de septiembre de 2026, antes de las 10:00 a. m., en la ubicación calle 82 #10-69, piso 6. La entrada no tiene ningún precio y estará disponible hasta que se complete el cupo del lugar, por lo que se recomienda llegar temprano. La actividad está orientada a personas entre seis y 17 años, sin necesidad de experiencia previa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.