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El Hospital Universitario del Valle (HUV) ha informado la reactivación de dos áreas esenciales dentro de sus servicios, con el objetivo de mejorar la atención y el acceso de la comunidad a diagnósticos y tratamientos especializados. De acuerdo con información publicada en sus canales oficiales, ya se encuentran habilitados para el público general el servicio de Apoyo Terapéutico y Rehabilitación, así como el Consultorio Rosa, ambos de vital importancia para quienes requieren acompañamiento médico, rehabilitación física y atención en urgencias o consulta externa.

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El área de Apoyo Terapéutico y Rehabilitación retoma funciones tras un periodo de suspensión, proporcionando atención a pacientes con diferentes patologías físicas, neuromusculares y cardiorrespiratorias. Según los anuncios del HUV, los usuarios podrán acceder a la consulta de Fisiatría y otras especialidades relacionadas, así como a estudios electrodiagnósticos avanzados, por ejemplo la electromiografía, que mide la actividad eléctrica muscular, y los potenciales visuales y auditivos de corta latencia, los cuales ayudan a detectar alteraciones en la función del sistema nervioso. Además, el centro hospitalario ofrece sesiones de terapia física, acuática, terapia ocupacional y fonoaudiología, sumadas a completos programas de rehabilitación cardíaca y pulmonar.

Quienes deseen hacer uso de estos servicios deben acudir al primer piso del hospital, en el área ubicada junto al pasillo que conduce hacia la capilla. El agendamiento de citas y la solicitud de atención se hace exclusivamente vía correo electrónico, a través de citasfisiatria@correohuv.gov.co, permitiendo una gestión más ágil y segura para los usuarios.

Por otro lado, el Consultorio Rosa también restableció la atención integral para los pacientes, habilitando tanto el servicio de urgencias como el de consulta externa. Según lo informado, quienes requieran este tipo de atención deben dirigirse al tercer piso, en la sección de Otorrinolaringología. Para concretar una cita, el hospital ha dispuesto la línea telefónica directa 320 833 3582.

El Hospital Universitario del Valle recordó que toda la prestación de sus servicios está sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), lo que garantiza la calidad y el cumplimiento de las normas sanitarias. Finalmente, la institución invita a los usuarios a compartir esta información y utilizar los canales oficiales de contacto para solicitar citas o información sobre las áreas recién habilitadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a los servicios de Apoyo Terapéutico y Rehabilitación en el HUV?

Para acceder a estos servicios en el Hospital Universitario del Valle, los pacientes deben acudir al primer piso del hospital, específicamente en el pasillo que conduce hacia la capilla. El proceso de agendamiento se realiza escribiendo al correo electrónico citasfisiatria@correohuv.gov.co, donde se gestionan solicitudes y asignación de citas de manera digital, según la información oficial del HUV.

¿Qué atención ofrece el Consultorio Rosa del Hospital Universitario del Valle?

El Consultorio Rosa del HUV presta atención integral en dos modalidades: urgencias y consulta externa, dirigidas principalmente a pacientes que acuden al área de Otorrinolaringología. Para solicitar atención, los usuarios deben concurrir al tercer piso del hospital o comunicarse al número telefónico 320 833 3582, según lo indicado por las fuentes institucionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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