Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto registrado el pasado 10 de agosto en Manizales marcó un antes y un después para sus habitantes. Según cifras entregadas por la Alcaldía de Manizales al corte del nueve de septiembre, unas 22.000 familias se vieron afectadas por el movimiento telúrico, con cerca de 11.500 viviendas impactadas y 1.505 viviendas con pérdida total. A pesar del panorama de destrucción, la ciudad ha sido testigo de una profunda muestra de solidaridad y resiliencia que permite avanzar en la reconstrucción y en el restablecimiento de la vida cotidiana.

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Desde los primeros momentos posteriores al sismo, organismos como Bomberos, el Grupo Especial de Rescate (GER), Defensa Civil y otros entes de socorro desplegaron sus equipos para evaluar daños y atender los puntos más críticos. Ese mismo día se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU), espacio donde se coordinaron todas las acciones de emergencia, operación que sigue activa incluso un mes después. De acuerdo con información difundida por la Alcaldía, estos operativos permitieron identificar rápidamente las zonas más urgentes y canalizar la ayuda necesaria.

En medio de la emergencia, varios escenarios culturales desempeñaron un nuevo papel: el Coliseo Mayor recibió a más de 240 personas que, por la magnitud de los daños, no podían retornar a sus hogares, convirtiéndose en un refugio temporal. Por su parte, el Coliseo Menor y el Centro de Eventos y Conferencias Expoferias funcionaron como centros de acopio para las ayudas humanitarias, entre ellas alimentos, artículos de primera necesidad y donaciones, tanto de manizaleños como de personas de otras ciudades.

La recuperación de la actividad económica en el centro fue posible gracias al trabajo conjunto de los organismos de socorro, ingenieros voluntarios, la administración municipal y los propios habitantes, quienes participaron en la remoción de escombros y en la inspección de las edificaciones. Natalia Díaz Jurado, secretaria de Hacienda de Manizales, informó que la Carrera 23 recuperó completamente el tránsito peatonal y más del 90 % de los establecimientos comerciales ya atienden de manera normal, aunque algunos predios siguen en intervención o conservación.

El impacto material de la emergencia fue resumido por el alcalde Jorge Eduardo Rojas, quien señaló que la afectación abarca casas, colegios, hospitales y locales comerciales. Para hacerle frente a los retos financieros, el Concejo Municipal aprobó un empréstito por 220 mil millones de pesos, monto que se suma a la expectativa de recursos por parte del Gobierno Nacional estimados en al menos 350 mil millones de pesos para la reconstrucción patrimonial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias resultaron afectadas por el terremoto en Manizales según cifras oficiales?

De acuerdo con datos de la Alcaldía de Manizales, cerca de 22.000 familias resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Además, se identificaron aproximadamente 11.500 viviendas con algún tipo de daño y 1.505 que sufrieron pérdida total.

¿Qué significa la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) tras una emergencia?

El Puesto de Mando Unificado (PMU) es un espacio desde donde las autoridades coordinan y dirigen todas las acciones de respuesta ante emergencias. Su instalación permitió en Manizales tomar decisiones rápidas, monitorear daños y distribuir los recursos para atender a los damnificados tras el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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