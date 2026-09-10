Por: El Espectador

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Por primera vez en la historia de Colombia, un hombre fue privado de la libertad por el delito de zoofilia, en concordancia con la entrada en vigor de la ley 2627 de 2026, más conocida como la ley No más zoofilia. Este importante precedente judicial se presentó en el departamento de Santander, donde Edwin Lionicio Vélez Cardozo se convirtió en la primera persona judicializada bajo el marco de esta normativa reciente. Según información suministrada por la Fiscalía General de la Nación y citada por El Espectador, los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, en el barrio Campestre de San Vicente de Chucurí.

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De acuerdo con los primeros elementos recabados durante la investigación, Vélez Cardozo habría sido responsable de atacar sexualmente a ‘Luna’, una canina. Las autoridades señalan que el hombre, presuntamente, retuvo al animal y lo llevó hasta su residencia, donde cometió actos sexuales que ocasionaron graves consecuencias en la salud de la perra. El informe oficial indica que, tras el supuesto abuso, ‘Luna’ presentó síntomas físicos evidentes, entre ellos sangrado e inflamación en varios órganos, así como un notorio cambio en su comportamiento habitual.

El personal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), junto con la Fiscalía Seccional Santander, expuso que la canina empezó a mostrar "disminución de su actividad habitual, falta de apetito, conductas de aislamiento y huida al acercamiento de personas". Esto evidenciaría el profundo menoscabo en la salud y la integridad física de la víctima animal, situación que motivó la investigación penal y la posterior judicialización del caso.

Por estos hechos, el procesado fue presentado ante una juez de control de garantías, donde se le imputaron los delitos de acceso carnal a animal y lesiones que afectan gravemente la salud o integridad física del animal, bajo el concurso de ambas conductas. Aunque la Fiscalía presentó varias pruebas que relacionan al acusado con el caso, Vélez Cardozo no aceptó los cargos. Sin embargo, la jueza determinó que deberá cumplir medida de aseguramiento en prisión mientras se adelanta el proceso judicial en su contra, conforme a lo estipulado en la ley vigente.

Este caso marca un precedente en la justicia colombiana, pues pone a prueba la aplicación efectiva de la recién expedida ley No más zoofilia y sienta las bases para la protección jurídica de los animales en el país.

¿Qué establece la ley No más zoofilia en Colombia?

La ley 2627 de 2026, conocida como ley No más zoofilia, sanciona penalmente los actos de acceso carnal o abuso sexual cometidos contra animales en Colombia. Su promulgación dota al sistema judicial de herramientas concretas para procesar y sancionar a los responsables de este tipo de delitos, elevando la protección de los animales y reconociendo el maltrato animal como un tema de interés social y jurídico.

¿Cuáles fueron las consecuencias para la canina 'Luna' tras los hechos investigados?

De acuerdo con la Fiscalía, después del presunto ataque, ‘Luna’ presentó afectaciones graves como sangrado, inflamación en varios órganos y modificaciones negativas en su comportamiento, destacando la disminución de actividad, aislamiento y rechazo a las personas, problemas que han sido documentados como señales típicas de maltrato y abuso animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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