Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa enfrentando el desafío del tráfico de estupefacientes en distintas zonas de la ciudad. Recientemente, una intervención de las autoridades dejó en evidencia el trabajo coordinado que permite actuar de manera oportuna ante situaciones delictivas. De acuerdo con información publicada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), una alerta generada desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) permitió identificar una presunta venta de droga en el sector del Parkway, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

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El proceso inició cuando los operadores del C4, sistema que depende de la SDSCJ, advirtieron movimientos sospechosos de un hombre en el parque del Parkway. Según la fuente, ese individuo, al parecer extranjero, fue registrado mientras esperaba en una banca y presuntamente comercializaba estupefacientes a plena luz del día. Las cámaras captaron además el momento exacto en el que un ciudadano acudió en bicicleta y habría realizado una compra, lo que fortaleció la sospecha de actividad ilícita in fraganti.

Con estos elementos, y en coordinación directa entre los operadores del C4 y la Policía de Bogotá, se organizó la intervención. Las patrullas de vigilancia de la Estación de Policía de Teusaquillo se trasladaron hasta el lugar para detener al señalado. Al realizar el procedimiento de registro, los uniformados encontraron varias dosis de droga en poder del sospechoso. Inmediatamente, este hombre fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga incautada. Ahora enfrentará cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, como establecen las normas penales colombianas.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia también subraya la importancia de reportar cualquier comportamiento contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Este canal es fundamental para que las autoridades puedan identificar, sancionar y judicializar hechos delictivos, contribuyendo así a la seguridad de los ciudadanos y al fortalecimiento de iniciativas como ‘Bogotá camina segura’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo captura la policía de Bogotá a sospechosos de tráfico de estupefacientes en vía pública?

La policía de Bogotá utiliza recursos tecnológicos como las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), operado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), para vigilar espacios públicos. Cuando detectan comportamientos sospechosos, coordinan la intervención con patrullas policiales que se dirigen al lugar, realizan registros y capturan a las personas en flagrancia cuando encuentran evidencia de delitos relacionados con estupefacientes.

¿Qué significa ser capturado en flagrancia por tráfico de estupefacientes en Bogotá?

Ser capturado en flagrancia implica que una persona es sorprendida cometiendo un delito en el momento en que ocurre. En el contexto del tráfico de estupefacientes, como ocurrió en el sector del Parkway, la policía detiene al sospechoso cuando porta droga y la está comercializando. Esto permite a las autoridades presentar de inmediato a la persona ante la Fiscalía General de la Nación para su judicialización según la ley colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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