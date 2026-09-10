Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital del país avanza en la transformación de entornos urbanos, centrando sus esfuerzos en la recuperación del espacio público y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Un ejemplo reciente de esta iniciativa es la intervención realizada en el barrio Los Periodistas, ubicado en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Según lo informado por la Alcaldía Local de Kennedy, más de 2.200 metros cuadrados de espacio público han sido renovados a través de una inversión que roza los 300 millones de pesos, permitiendo la modernización de los andenes en cinco tramos viales del sector.

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Este proceso de recuperación ha tenido un impacto positivo para más de 4.400 habitantes del barrio Los Periodistas, quienes durante años enfrentaron afectaciones relacionadas con la disposición inadecuada de residuos y problemas recurrentes en la convivencia. Uno de los puntos más críticos identificados por las autoridades fue la presencia de tres contenedores antiguos de basura. El mal uso de estos contenedores causó que la zona se convirtiera en un foco de acumulación de desechos, lo que a su vez provocó incomodidades y tensiones entre los vecinos.

La reciente intervención, de acuerdo con declaraciones de Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy, no se limitó a la renovación física de los andenes, sino que también apuesta por transformar el entorno para fomentar mejores relaciones entre quienes habitan el sector. El funcionario destacó la coordinación con diversas entidades del Distrito, reafirmando el compromiso de seguir recuperando vías, espacios y zonas verdes que favorecen el disfrute colectivo. Este tipo de acciones, promovidas por la Alcaldía Local de Kennedy, buscan fortalecer la seguridad y la convivencia, así como estimular la apropiación de los espacios comunes por parte de la ciudadanía.

Con esta intervención, Bogotá suma nuevos espacios que invitan al encuentro, al tránsito amable por los barrios y a la construcción de tejido social a partir del cuidado compartido del entorno urbano.

¿Cuáles fueron las mejoras realizadas en el barrio Los Periodistas de Bogotá?

Las obras en el barrio Los Periodistas incluyeron la renovación de más de 2.200 metros cuadrados de espacio público mediante la intervención de cinco segmentos viales, la mejora y reconstrucción de andenes y la eliminación de un punto crítico de acumulación de basuras donde había tres contenedores antiguos. Estas acciones permitieron transformar un sitio marcado por la disposición inadecuada de residuos en un entorno más limpio, seguro y adecuado para la convivencia.

¿Cómo impacta la recuperación del espacio público en la convivencia de los habitantes de Kennedy?

Según lo reportado por la Alcaldía Local de Kennedy, mejorando la infraestructura de los andenes y resolviendo problemas como la acumulación de basuras, la recuperación del espacio público contribuye a generar ambientes más seguros y armónicos, fortaleciendo la convivencia y facilitando encuentros ciudadanos en espacios dignos y bien cuidados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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