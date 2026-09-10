Por: Portal Bogotá

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Septiembre y octubre de 2026 traen una agenda cargada de actividades gratuitas en Bogotá, impulsadas por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). De acuerdo con información oficial consultada en la página de la Alcaldía de Bogotá y los portales de Idartes, este ciclo de eventos busca celebrar el amor y la amistad mediante una variedad de talleres artísticos, diseñados para todos los grupos de edad y distintos tipos de públicos: vecinos, jóvenes, niños, familias y grupos de amigos. A través de la estrategia de centros de formación artística Crea, estos encuentros culturales se distribuirán en siete sedes ubicadas en diferentes zonas de la capital: Fontanar, Campiña, Castilla, Roma, Lucero Bajo, Tunal y Villemar.

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La programación está estructurada en tres actividades principales. La primera es la "Pijamada audiovisual", un espacio en el que se proyectarán cortometrajes y se realizarán ejercicios de creación gráfica, pensado especialmente para fomentar la creatividad y el intercambio cultural. La segunda propuesta es "La gozadera", una celebración donde la música, el baile y el movimiento corporal son los protagonistas, ideal para quienes buscan una experiencia colectiva y festiva. Finalmente, "Mantén la calma y respira" ofrece una pausa en el ritmo diario mediante actividades de relajación e inmersión sonora, pensada para quienes desean desconectarse y recargar energías.

Las jornadas se realizarán todos los sábados en horarios de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Por ejemplo, en Crea Fontanar, la agenda inicia el 12 de septiembre con la Pijamada audiovisual, continúa el 19 con La gozadera y finaliza el 26 con Mantén la calma y respira. En Crea Campiña, el ciclo abre el 12 de septiembre con la experiencia sonora, seguido de la Pijamada audiovisual el 19 y el cierre musical el 26. Cada centro presenta una adaptación particular de la programación, extendiendo en algunos casos la agenda hasta inicios de octubre, como ocurre con Crea Roma, Lucero Bajo y Tunal.

Para quienes deseen consultar detalles específicos sobre puntos de encuentro, fechas exactas, actividades en cada sede o información sobre cómo participar, las redes sociales de Idartes y del programa Crea, así como las sedes físicas de Crea en los barrios, son los canales recomendados. Estas fuentes garantizan la veracidad de la información y la actualización constante sobre la agenda cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades gratuitas ofrecidas por Idartes en Bogotá durante septiembre y octubre de 2026?

Según Idartes y la Alcaldía de Bogotá, las actividades principales para celebrar amor y amistad incluyen la Pijamada audiovisual (proyección de cortometrajes y creación gráfica), La gozadera (espacio de baile y música) y Mantén la calma y respira (relajación e inmersión sonora). Estas jornadas están dirigidas a toda la población y se desarrollan en siete centros Crea distribuidos en la ciudad.

¿Dónde consultar la programación y sedes para los talleres artísticos de Idartes en Bogotá?

Para conocer la agenda detallada de cada centro Crea, así como los horarios, sedes y actividades específicas, la recomendación es acudir a las redes sociales oficiales de Idartes y del programa Crea. También puede acercarse a la sede Crea más cercana o consultar los portales institucionales de la Alcaldía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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