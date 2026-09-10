Por: Portal Bogotá

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Cuidar la salud mental es una tarea fundamental en Bogotá, como lo promueve la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En ese sentido, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) prioriza la prevención del suicidio a través de la escucha activa, el acompañamiento y el fortalecimiento de redes de apoyo, según se informa en los canales institucionales. Para dar respuesta oportuna antes de situaciones de crisis, la SDS organiza acciones orientadas a la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos, acercando los servicios a los territorios y articulando a familias, comunidades educativas, servicios de salud y otros actores sociales, con el fin de identificar situaciones de riesgo y facilitar intervenciones y acompañamiento.

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El aporte de la comunidad resulta clave: conversar sobre lo que se siente, preguntar abiertamente cómo está la otra persona y escuchar sin juzgar son prácticas que, de acuerdo con la SDS, ayudan a reconocer a tiempo las señales de alarma y a construir entornos seguros en los que sea factible pedir ayuda. Sofía Ríos, subdirectora de Determinantes en Salud de la SDS, describe que la prevención del suicidio inicia antes de la crisis, en las relaciones cotidianas y en la disposición a tender la mano a quienes lo necesiten. "Reconocer, preguntar, escuchar y acompañar son acciones que todos podemos poner en práctica", destacó Ríos.

Las cifras revelan dimensiones concretas del desafío. En 2025, en Bogotá se notificaron 8.685 casos de ideación suicida en adolescentes, similares a los 8.746 del año anterior; de ese total, cerca de dos terceras partes corresponden a mujeres. En la población general, se reportaron 33.242 casos de ideación y 8.298 intentos de suicidio. Para 2026, solo hasta el 30 de junio ya iban 16.334 casos de ideación y 4.549 intentos. Las muertes por suicidio, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fueron 363 en 2024 y 352 en 2025; en menores de 18 años, 31 y 43, respectivamente. Estos registros permiten identificar los grupos más vulnerables y orientar las acciones focalizadas. Además, es fundamental tener presente que un solo individuo puede tener múltiples notificaciones, ya que cada conducta puede generar un registro distinto.

Ante señales como el aislamiento o expresiones de desesperanza, la recomendación es preguntar directa y respetuosamente por el estado emocional, acompañar sin emitir juicios y facilitar el acceso a apoyo profesional, para lo cual la ciudad ofrece recursos como la Línea 106 (orientación y escucha en salud mental) y la línea de urgencias 137, donde profesionales guían en la atención adecuada. La SDS insiste en que todos podemos prevenir: conversar, apoyar y estar presentes puede salvar vidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo apoyar a una persona con ideación suicida en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, lo esencial es escuchar con empatía, preguntar de manera directa y respetuosa, no juzgar y acompañar durante todo el proceso. Es importante facilitar la comunicación y ayudar en el acceso a las líneas de orientación y apoyo profesional, como la Línea 106 o en caso de urgencia, la línea 137, disponibles en Bogotá.

¿Cuáles son las líneas de ayuda para la prevención del suicidio en Bogotá?

En Bogotá existen la Línea 106, la cual brinda orientación, apoyo emocional y escucha en salud mental para la ciudadanía, así como la línea 137, dirigida a situaciones de urgencia, donde profesionales orientan sobre la atención más adecuada según el caso. Ambas son recursos fundamentales para la prevención y el acompañamiento oportuno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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