Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A pocos días de iniciar su gestión al frente de la Universidad del Tolima, Jonh Jairo Méndez Arteaga se posiciona como un líder cuyo recorrido en la investigación científica ha ido siempre de la mano con el trabajo en el campo y la apuesta por soluciones prácticas. Méndez, licenciado en Biología y Química de la Universidad del Tolima (UT) y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Lleida en España, ha consolidado un perfil académico robusto, integrando producción científica y liderazgo institucional, de acuerdo con información detallada por El Nuevo Día.

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Sus inicios, de acuerdo con el mismo medio, estuvieron marcados por su labor en el Laboratorio de Suelos de la UT, donde colaboró en el diagnóstico y recuperación de tierras impactadas por la avalancha de Armero en 1985, bajo la tutela de Alberto Frye, experto nacional en suelos. Esta experiencia temprana influyó en su interés por aplicar los saberes de la química en problemas agrícolas concretos. Su tesis de pregrado propuso un método para combatir la broca del café, plaga que daña el grano, mediante extractos naturales de canavalia, proceso que implicó el análisis manual de miles de granos. Este trabajo le mereció honores y mostró su orientación a la utilidad práctica de la investigación.

A lo largo de cerca de treinta años, Méndez ha participado en más de 150 proyectos, la mayoría dedicados a química agrícola y transformación de residuos, según lo citado por el artículo. En el ámbito internacional, durante su doctorado, perfeccionó métodos quimioenzimáticos, usando enzimas (moléculas que aceleran reacciones químicas) para convertir residuos —como aceites— en polioles, sustancias empleadas como aditivos industriales o alimenticios, dentro del campo de la llamada química verde.

En su regreso a la UT, se integró al Grupo de Investigación en Química de Productos Naturales —clasificado en la categoría A1 por Minciencias, la máxima distinción para grupos de investigación en Colombia—, contribuyendo en temas relacionados con antioxidantes, bioproductos y conversión de residuos en biofertilizantes. Su trayectoria queda también reflejada en una vasta producción académica: decenas de artículos científicos y más de 20 libros publicados, además de un índice h de 15, indicador internacional que mide tanto cantidad como impacto de las publicaciones de un investigador.

No obstante, Méndez subraya que más allá de los números, la investigación debe llevarse a la práctica social, señalando que el conocimiento solo cobra sentido si aporta valor al entorno. Esta visión orientó su gestión en la ahora Vicerrectoría de Investigación, Creación, Extensión, Innovación y Proyección Social de la UT. Su principal meta como rector será fortalecer la investigación aplicada y la relación entre la ciencia y las necesidades reales del Tolima, durante el periodo 2026-2030.

¿Cuál ha sido el impacto del trabajo de Jonh Jairo Méndez Arteaga en la Universidad del Tolima?

La influencia de Méndez en la Universidad del Tolima se ha reflejado en la consolidación de grupos de investigación de alto nivel, la promoción de proyectos de aplicación directa en el campo y la apuesta porque la ciencia sirva como puente entre la academia y las problemáticas sociales del entorno. De acuerdo con El Nuevo Día, su labor ha impulsado la producción de conocimiento útil y relevante para el desarrollo regional.

¿Qué significa el índice h en el ámbito académico y cómo se relaciona con Jonh Jairo Méndez?

El índice h es un indicador internacional que mide la productividad y el impacto de un investigador, considerando tanto la cantidad de publicaciones como el número de veces que estas han sido citadas por otros autores. En el caso de Méndez, tener un índice h de 15 significa que al menos 15 de sus publicaciones han sido citadas en 15 ocasiones cada una, evidenciando su reconocimiento y aporte significativo en la comunidad científica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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