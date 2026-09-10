Justo después del primer mes de Abelardo de la Espriella como presidente, Gustavo Petro y Claudia López reaparecieron juntos en una fotografía, registrando un encuentro que causó profunda sorpresa debido al intenso historial de choques públicos que ambos mantuvieron recientemente.

Sigue a PULZO en Discover

La instantánea fue difundida directamente por el expresidente en el marco del relanzamiento de la Alianza por la Vida, una coalición orientada a competir en las elecciones regionales de 2027.

Esta plataforma busca proyectarse simultáneamente hacia los comicios presidenciales programados para 2030 dentro del panorama político nacional.

Como resultaba previsible, la imagen suscitó inmediatos interrogantes acerca del eventual rol que desempeñaría la exmandataria en la estrategia política desplegada por el petrismo desde las próximas elecciones locales por gobernaciones y alcaldías, entre otras.

Lee También

Dicho sector busca articular un contrapeso de amplio alcance frente al actual Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapaz”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) junto a la foto con López.

El acercamiento resulta bastante llamativo por causa de las severas desavenencias que caracterizaron la relación bilateral, de manera especial durante el mandato municipal ejercido por López en Bogotá.

Uno de los desacuerdos más marcados tuvo relación con el metro de Bogotá y hasta momentos en los que López llamó “pendejo” a Petro en plena campaña por la presidencia de Colombia.

Sin embargo, las posturas sobre el mencionado sistema de transporte masivo previsto para la capital colombiana dejó una clara evidencia de la molestia entre ambos.

Mientras Petro promovió incansablemente un trazado subterráneo, López priorizó el proyecto de línea elevada que finalmente se consolidó bajo su gestión.

Las discrepancias escalaron hacia disputas de enorme intensidad mediática. López cuestionó duramente a Petro luego de culminar su ciclo en la Alcaldía, acusándolo recientemente de incurrir en una supuesta participación indebida en política.

Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, yudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e… pic.twitter.com/nWxHOsvkiI — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 10, 2026

Petro también formuló severas réplicas. En junio de 2025, posterior a la oficialización de la candidatura de López, expresó en X: “Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia”.

El evento redefine ahora las alianzas partidistas en el territorio colombiano.

¿Cuándo son las próximas elecciones en Colombia?

Las próximas elecciones territoriales en Colombia están programadas para llevarse a cabo durante el último domingo de octubre de 2027 en todo el país.

Durante esta jornada democrática nacional, la ciudadanía elegirá a los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados departamentales, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil abre formalmente el calendario electoral un año antes de los comicios para organizar la logística y la inscripción de documentos.

El proceso habilita el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía para las personas que cambiaron su lugar de residencia o retornaron al territorio colombiano.

Adicionalmente, las agrupaciones políticas, movimientos independientes y comités promotores del voto en blanco inician la recolección de firmas e inscripción formal de sus candidaturas.

Las autoridades electorales garantizan el despliegue de mesas de votación, herramientas de biometría y jurados capacitados en todos los municipios de los 32 departamentos.

Los mandatarios regionales y locales elegidos en las urnas asumirán sus cargos gubernamentales a partir del primero de enero del siguiente periodo constitucional de cuatro años.

Previo a las elecciones territoriales, el Consejo Nacional Electoral coordina los plazos legales para la realización de consultas internas o interpartidistas si los partidos lo requieren.

Para participar activamente, los colombianos mayores de edad deben verificar previamente su puesto de votación asignado a través de los canales digitales de la Registraduría.

Mantener la cédula de ciudadanía registrada correctamente en el censo electoral asegura el ejercicio pleno del derecho al voto sin inconvenientes de última hora.

El monitoreo de la contienda electoral cuenta con el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral para garantizar la transparencia en cada etapa del preconteo.

Participar democráticamente fortalece la descentralización administrativa y permite renovar los liderazgos que definirán los planes de desarrollo regional durante los próximos años.

Es crucial revisar con frecuencia la actualización del censo electoral en la plataforma web oficial para consultar la mesa habilitada dentro del puesto correspondiente.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.