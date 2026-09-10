Por: El Espectador

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ha confirmado la prórroga de la orden de captura que pesa sobre Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), conocido por su cercanía al expresidente Gustavo Petro. González, quien es investigado como presunto artífice del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), seguirá enfrentando la orden de captura durante un año más, según lo determinó el tribunal tras evaluar la solicitud de la Fiscalía y la apelación presentada por su defensa.

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Esta prolongación de la orden se produce luego de que el abogado Iván Cancino—ahora ministro de Justicia del gobierno de Abelardo De la Espriella—dejara la defensa de González en manos de un abogado de oficio. La apelación buscaba revocar el fallo del 24 de marzo, con el cual el propio Tribunal había mantenido la medida de aseguramiento y la captura. Sin embargo, tras analizar los recursos, la Sala Penal ratificó la prórroga y señaló que no se pronunciaría sobre posibles ajustes, ya que González aún no ha sido capturado, por lo que los términos de la medida no han empezado a correr, de acuerdo con el texto de la sentencia citado por El Espectador.

La Fiscalía fundamentó su petición de dilatar la orden porque Carlos Ramón González permanece prófugo en Nicaragua desde 2024, tras destaparse el escándalo de corrupción y su vinculación en el expediente judicial. A pesar de que en un principio Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) emitió una circular roja para su captura, esta fue revocada en abril pasado sin explicar las razones, lo que ha complicado su localización.

El caso ha tomado especial relevancia para la Fiscalía, dado que según testimonios y pruebas recabados por investigadores y aportados por antiguos funcionarios de la Ungrd—como Olmedo López y Sneyder Pinilla—las órdenes de corrupción y los sobornos a congresistas se habrían gestado desde el Dapre bajo las directrices de González. Se le investiga por delitos como cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos, acciones que habrían tenido como objetivo asegurar el respaldo a los proyectos del entonces gobierno Petro en el Congreso.

Cabe destacar que el propio González alega persecución política y montaje judicial, peticiones refutadas por la Fiscalía, quien considera que su asilo en Nicaragua no está suficientemente justificado, dado el caudal de señalamientos en su contra. Entre los procesados en este escándalo figuran otros exfuncionarios de alto nivel como Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Sandra Ortiz, César Manrique, así como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la orden de captura contra Carlos Ramón González fue prorrogada?

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió prorrogar la orden de captura contra Carlos Ramón González porque, según la Fiscalía, la vigencia de la medida estaba próxima a vencer y el exdirectivo sigue prófugo en Nicaragua. La decisión se adoptó tras la solicitud de la fiscalía y la negativa del tribunal a la apelación de la defensa, con el argumento de que hasta que no se haga efectiva la captura, los términos de la medida de aseguramiento no comienzan a correr.

¿Cuál es la razón principal por la que se investiga a Carlos Ramón González en el caso Ungrd?

Carlos Ramón González es investigado por su presunta responsabilidad en delitos como cohecho, peculado y lavado de activos, relacionados con el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según la Fiscalía y testimonios de exfuncionarios, González habría auspiciado la entrega de sobornos y contratos a congresistas a fin de garantizar el apoyo parlamentario a los proyectos del gobierno Petro.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.