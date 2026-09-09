La senadora Jennifer Pedraza reaccionó este miércoles 9 de septiembre a la confesión de Juliana Guerrero, quien aceptó ante un juez su responsabilidad por fraude procesal tras presentar títulos universitarios cuestionados para aspirar a la Viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad durante el gobierno de Gustavo Petro. “Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, afirmó Guerrero.

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La joven agregó que no buscaba justificarse ni presentarse como víctima, sino “asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”.

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Al respecto, Pedraza recordó sus denuncias y escribió: “Tras un año de nuestras denuncias políticas y ante la justicia Juliana Guerrero confiesa lo que siempre dijimos: que es una delincuente”.

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Tras un año de nuestras denuncias políticas y ante la justicia Juliana Guerrero confiesa lo que siempre dijimos: que es una delincuente.

Por corrupta será condenada a 3 años de prisión, 100 salarios mínimos de multa y 2.5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

¿Es… pic.twitter.com/jruClCQeIL — Jennifer Pedrazan Sandoval (@JenniferPedraz) September 9, 2026

La senadora también cuestionó la sanción pactada con la Fiscalía: “Por corrupta será condenada a 3 años de prisión, 100 salarios mínimos de multa y 2.5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. ¿Es suficiente? Creo que no”.

Pedraza valoró el avance judicial y sostuvo: “En un país lleno de impunidad, celebro que denunciar sí sirvió (…) Seguiremos luchando por el mérito antes que la palanca”.

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La congresista vinculó el caso con Petro y afirmó: “Esto fue lo que protegió Gustavo Petro, traicionando las causas de la juventud y enlodando a la Universidad Popular del Cesar con esta delincuente en su dirección”.

Sobre su intervención judicial, Guerrero también pidió disculpas: “Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente”.

Lla joven extendió el mensaje a la institución cuestionada: “Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país. Sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad”.

Finalmente, huno un mensaje de Guerrero para los jóvenes: “A los jóvenes de Colombia les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.