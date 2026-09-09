Dos movimientos sísmicos fueron registrados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) durante la noche de este miércoles 9 de septiembre, con pocos minutos de diferencia entre ambos eventos.

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El primero ocurrió a las 7:33 p. m., con epicentro en Los Santos, Santander, y alcanzó una magnitud de 3,5. El reporte oficial estableció una profundidad de 149 kilómetros.

Diez minutos después, a las 7:43 p. m., el SGC registró un segundo sismo en Riohacha, La Guajira, esta vez con una magnitud de 2,4 y una profundidad superficial.

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Los dos movimientos hacen parte de los registros de actividad sísmica monitoreados por la entidad en el territorio nacional. El SGC pidió a las personas que hayan sentido alguno de los eventos reportarlo mediante su plataforma Sismo Sentido.

En los reportes ciudadanos, habitantes de San Juan del Cesar y el corregimiento de Caracolí, en La Guajira, señalaron que percibieron el movimiento, incluso con intensidad fuerte en algunas zonas. En Valledupar, otro usuario indicó que el temblor se sintió de manera leve.

Temblor de magnitud 3,5 tuvo epicentro en Santander

El primer evento de la noche fue localizado en Los Santos, uno de los municipios de Santander asociados con una actividad sísmica frecuente en la región. El movimiento tuvo una magnitud de 3,5 y se produjo a una profundidad de 149 kilómetros.

La profundidad del evento es un dato relevante para interpretar cómo puede percibirse un sismo, pues la distancia entre el punto donde se origina y la superficie influye en la manera en que las ondas sísmicas son registradas por la población.

El SGC actualizó el boletín correspondiente al evento y habilitó el reporte ciudadano para conocer en qué lugares pudo ser percibido.

Riohacha tuvo un segundo sismo diez minutos después

A las 7:43 p. m., el monitoreo del SGC registró otro movimiento, esta vez con epicentro en Riohacha, La Guajira. El evento alcanzó una magnitud de 2,4 y fue clasificado con profundidad superficial.

La cercanía temporal entre ambos reportes hace que los dos movimientos formen parte de la actividad sísmica registrada durante la noche en diferentes regiones del país, aunque corresponden a eventos con epicentros distintos.

Por ahora, los datos suministrados en los boletines corresponden a la localización, magnitud y profundidad de cada sismo. La entidad mantiene habilitado el sistema para que los ciudadanos indiquen si sintieron alguno de los movimientos.

Cómo reportar un temblor en Colombia

El SGC cuenta con la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y aportar datos sobre cómo fue sentido en su zona.

Estos reportes ciudadanos sirven como complemento al monitoreo instrumental de la Red Sismológica Nacional y permiten conocer la percepción del movimiento en diferentes lugares del país.

La información oficial sobre los eventos sísmicos y los reportes puede consultarse en el visor del Servicio Geológico Colombiano.

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