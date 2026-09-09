El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este miércoles 9 de septiembre de 2026 un sismo de magnitud 2,4 registrado en el departamento de Antioquia. El movimiento telúrico ocurrió a las 5:05:33 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a 70 kilómetros.

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El epicentro fue localizado en inmediaciones de Dabeiba, con coordenadas de 6,91° de latitud y -76,23° de longitud.

De acuerdo con el reporte oficial, los municipios más cercanos al punto del evento fueron Uramita, ubicado a 6 kilómetros; Dabeiba, a 11 kilómetros, y Frontino, a 18 kilómetros.

El evento fue detectado por cuatro estaciones sismológicas y aparece registrado con estatus automático por el SGC.

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El organismo también reportó un RMS de 0,3 segundos y un gap de 231 grados, datos técnicos relacionados con la calidad y cobertura de las mediciones.

Por su baja magnitud, el sismo fue de intensidad reducida y no se reportan en la información suministrada daños ni afectaciones asociadas al movimiento. El registro hace parte de la actividad sísmica monitoreada permanentemente por el SGC en Colombia.

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