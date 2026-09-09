Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia enfrentó recientemente los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, conocidas como Pisa, correspondientes a 2025. Estas evaluaciones son aplicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a jóvenes de 15 años en 91 países. De acuerdo con los datos revelados esta semana, el país obtuvo 381 puntos en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias. El desempeño se mantuvo casi igual en comparación con la medición anterior, exceptuando el área de lectura, donde hubo una disminución considerable: el puntaje bajó de 409 en 2022 a 399 en 2025, lo que representa un retroceso de diez puntos, el más fuerte entre las tres áreas analizadas.

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En matemáticas, Colombia perdió dos puntos, pasando de 383 a 381. En ciencias, en cambio, mejoró levemente, de 411 a 414. Sin embargo, el dato más relevante reside en los estudiantes que no logran alcanzar los niveles mínimos de competencia. Según la OCDE, un 71 % de los estudiantes colombianos no llegó al nivel 2 de competencia en matemáticas, mientras que el promedio en los países de la organización es del 35 %. En lectura, la situación también resulta preocupante: el 55 % de los colombianos no alcanzó el mínimo exigido, frente a un 31 % promedio de la OCDE.

En el extremo opuesto, la proporción de estudiantes con alto desempeño es muy baja. Menos del 1 % de los jóvenes colombianos alcanzó los niveles más altos, 5 y 6, en matemáticas y lectura. Para poner la cifra en contexto, en los países de la OCDE esas proporciones alcanzan el 8 % en matemáticas y el 6 % en lectura. Esto evidencia tanto los desafíos como las desigualdades estructurales que persisten en el sistema educativo colombiano.

En el ámbito latinoamericano, de acuerdo con la OCDE, Colombia quedó por debajo de naciones como Chile—que logró 436 puntos en ciencias—y Uruguay, pero por encima de Argentina, República Dominicana y Perú. Otro aspecto significativo radica en la brecha socioeconómica, que en el país es de 93 puntos, superando los 85 puntos del promedio de la organización. Por otro lado, la caída acumulada en la lectura desde 2015 llega a 12 puntos porcentuales, lo que refleja una tendencia negativa sostenida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan las brechas socioeconómicas los resultados de Colombia en las pruebas Pisa?

La diferencia entre estudiantes colombianos de mayores y menores recursos alcanzó 93 puntos según la OCDE, cifra superior al promedio de la organización, que es de 85 puntos. Esto significa que el nivel socioeconómico continúa incidiendo de forma marcada en el acceso y aprovechamiento de la educación, reflejándose en los puntajes de las pruebas Pisa y acentuando desigualdades en el desempeño académico nacional.

¿Cuáles son las cifras más preocupantes de Colombia en matemáticas y lectura según la OCDE?

El 71 % de los estudiantes en Colombia no logra el nivel mínimo de competencia en matemáticas y un 55 % tampoco alcanza el mínimo en lectura, de acuerdo con la OCDE. Además, menos del 1 % alcanza los niveles de excelencia, lo que refleja tanto bajos desempeños generales como escasez de estudiantes con alto rendimiento en estas áreas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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