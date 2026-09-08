Por: El Espectador

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El terremoto ocurrido el 10 de agosto dejó consecuencias devastadoras para el sector educativo. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, un total de 3.891 sedes educativas resultaron afectadas, de las cuales 811 presentan daños críticos. Sin embargo, la magnitud de la problemática va mucho más allá de las cifras relacionadas con la infraestructura física: detrás de estos números, hay 1,2 millones de niñas, niños y adolescentes cuyo derecho fundamental a la educación, así como su protección integral, se encuentran seriamente comprometidos.

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La primera etapa tras el sismo movilizó a toda la nación en una respuesta urgente para buscar sobrevivientes, remover escombros, distribuir alimentos y organizar albergues. Una vez superada esa emergencia inicial, se presentan nuevos desafíos, especialmente en el campo educativo. Según el Ministerio, la prioridad presente debe centrarse en permitir el regreso de los estudiantes a un entorno escolar, incluso si este debe ser provisorio. La escuela no solo constituye un espacio de aprendizaje, sino también un lugar esencial para la protección, la alimentación y el acompañamiento social de las nuevas generaciones.

La situación es particularmente crítica para la niñez y la adolescencia. La interrupción de la rutina escolar afecta su bienestar físico y emocional, y las exposiciones derivadas del desplazamiento o la falta de acceso a la escuela incrementan riesgos como la deserción, el reclutamiento por grupos armados y la explotación sexual. Además, en ausencia de la escuela, los estudiantes pueden terminar aislados, recurriendo a dispositivos electrónicos como única compañía, justo en un momento de alta vulnerabilidad donde requieren apoyo presencial y comunitario.

Especialmente preocupante es el caso de los más pequeños, quienes necesitan mayor protección. Los entornos de albergues o espacios con hacinamiento aumentan la exposición al abuso sexual, el maltrato y la negligencia, incluso si se trata de espacios compartidos con personas conocidas.

Por eso, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se destaca Red PaPaz, han puesto a disposición del Gobierno su experiencia, recursos y equipos de trabajo en terreno, con la meta de que los estudiantes retornen a clases presenciales antes del 29 de septiembre, fecha que marca cincuenta días desde el sismo. Señalan que una escuela temporal, lejos de ser una solución de menor valor, representa el principal espacio de estabilidad, protección y esperanza en medio de la emergencia. Asimismo, subrayan la importancia de que toda inversión del sector educativo priorice condiciones seguras para la presencialidad, siguiendo el aprendizaje de la pandemia sobre la necesidad de la educación presencial, especialmente cuando las familias enfrentan la reconstrucción de sus vidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas sedes educativas resultaron gravemente afectadas por el terremoto según el Ministerio de Educación Nacional?

Según el Ministerio de Educación Nacional, 3.891 sedes educativas fueron perjudicadas por el terremoto del 10 de agosto, de las cuales 811 presentaron daños críticos. Esta magnitud impacta directamente a 1,2 millones de estudiantes, cuya educación y protección integral están en riesgo.

¿Por qué es importante regresar a clases presenciales luego de una emergencia como un terremoto?

El regreso a clases presenciales es fundamental porque la escuela, además de garantizar el aprendizaje, proporciona protección, alimentación escolar y apoyo emocional. La ausencia prolongada de la rutina educativa expone a la niñez y la adolescencia a riesgos como la deserción escolar, el reclutamiento forzado y la explotación, según lo destacan organizaciones de la sociedad civil como Red PaPaz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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