Por: El Espectador

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Los resultados de las pruebas PISA 2025, dadas a conocer por Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han encendido las alarmas globales, especialmente en el campo de la lectura. Estas evaluaciones trienales miden el conocimiento, habilidades y actitudes de los jóvenes de 15 años en 91 países y economías, entre ellas Colombia. Schleicher destaca que la mayor señal de alerta recae en los puntajes de lectura, pues los estudiantes de la OCDE presentan, en promedio, un rendimiento característico de alumnos un año más jóvenes. En palabras del funcionario, "de todos los resultados de las pruebas PISA 2025, los puntajes en lectura son los más preocupantes".

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La caída de 28 puntos en promedio en los resultados de lectura respecto a 2022, cifra registrada entre el grupo de las 38 economías más robustas, representa una disminución equivalente a perder casi un año completo de aprendizaje. Esta situación no se limita a los países más avanzados; de acuerdo con la OCDE, 56 de los 74 sistemas educativos con datos comparables entre 2018 y 2025 muestran retrocesos significativos en lectura. Esto implica que la baja en habilidades lectoras afecta a tres de cada cuatro sistemas educativos analizados globalmente, lo que revela una problemática extendida y persistentemente ignorada.

Otro aspecto preocupante es la dificultad que experimentan los estudiantes para enfrentarse a tareas de lectura que requieren interpretar o analizar textos de mayor longitud. Según la OCDE, más de 760.000 estudiantes participaron en la edición más reciente de las pruebas, y una alta proporción de ellos evidenció problemas con estas tareas complejas. El informe identifica una tendencia creciente denominada “leer apresuradamente”: los estudiantes, ante la presión o la prisa, responden sin adentrarse en el texto, lo que lleva a errores no por desconocimiento, sino por falta de atención y cuidado. El fenómeno ha aumentado de manera notable, ya que la proporción de casos en que los jóvenes leen con rapidez e imprecisión casi se duplicó entre 2018 y 2025, situándose en el 9 %.

Esta pérdida de profundidad y precisión en la lectura, respaldada por datos de la OCDE y el análisis de Schleicher, plantea un serio desafío tanto para los sistemas educativos como para las sociedades que dependen de una juventud capaz de comprender, analizar y transformar la información escrita.

¿Por qué los puntajes en lectura de las pruebas PISA 2025 han bajado en países de la OCDE?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los puntajes en lectura disminuyeron 28 puntos en promedio respecto a 2022. Esta baja se asocia a una tendencia de estudiantes que leen apresuradamente, respondiendo sin analizar el contenido y cometiendo errores por la prisa, no por desconocimiento. El fenómeno refleja una menor profundidad al abordar textos complejos, problema que se extiende a la mayoría de los 91 países evaluados.

¿Qué significa leer apresuradamente según el informe de la OCDE sobre las pruebas PISA?

El informe de la OCDE define “leer apresuradamente” como la tendencia de los estudiantes a responder rápidamente a preguntas de lectura sin tomarse el tiempo necesario para comprender el contenido del texto. Esto lleva a respuestas incorrectas, no porque los alumnos no entiendan, sino porque no analizan cuidadosamente, lo que afecta negativamente el desempeño en las pruebas PISA y explica parte de la caída en los puntajes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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