Por: CENET

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Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y del Consejo Gremial, explicó a través de su cuenta en X el alcance de las resoluciones 101 120 y 101 126 de 2026, emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Ambas resoluciones se centran en el ahorro de energía y están dirigidas a hogares, comercios y empresas ante las condiciones que afronta el sistema eléctrico colombiano y la posible sequía causada por el Fenómeno de El Niño.

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De acuerdo con Gutiérrez, el principal objetivo de estas resoluciones es promover una reducción en el consumo de energía mediante metas individuales para cada usuario. Estas metas se calculan tomando como referencia el consumo histórico de cada hogar o establecimiento, y no se hace comparando con el de otros usuarios. Si, por ejemplo, un hogar tiene como referencia un consumo de 100 unidades y durante el próximo periodo consume entre 90 y 110, no tendrá ni cobros adicionales ni incentivos. Sin embargo, si el consumo supera el 110, deberá pagar un cobro extra sobre ese excedente. Por el contrario, si el consumo baja de 90, el usuario podrá acceder a un beneficio económico por el ahorro realizado.

La presidenta de Acolgen detalló que el porcentaje del cobro adicional varía según el estrato socioeconómico y el tipo de usuario: para los hogares de estratos 1, 2 y 3, el recargo será del 30%; para los estratos 4, 5 y 6, del 50%; y para usuarios comerciales e industriales será del 70%. Es clave resaltar, según Gutiérrez, que el dinero recaudado por estos cobros no irá al Gobierno ni representará ingresos adicionales para las empresas prestadoras del servicio. Los recursos se usarán exclusivamente para financiar los incentivos que se entregarán a quienes logren reducir su consumo más allá de la meta individual.

La primera factura bajo este esquema será pedagógica. Quienes excedan sus referencias verán cuánto habrían pagado por el exceso, pero aún no se les cobrará. Por otra parte, quienes sí logren un ahorro empezarán a acumular beneficios desde ese primer ciclo. Gutiérrez indicó que no se trata de dejar de usar equipos como ventiladores o aires acondicionados sino de recortar consumos evitables; como ejemplos sugirió desconectar cables de artefactos no usados, cambiar bombillos tradicionales por LED y apagar luces innecesarias.

El programa responde a la obligación de manejar cuidadosamente tanto el consumo energético como los recursos hídricos para generación eléctrica, dada la amenaza de sequía. Gutiérrez enfatizó que estas decisiones implican un costo político, pero buscan evitar apagones y resguardar el suministro futuro. Además, especificó que la medida no aplica para municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto, quienes han sido oficialmente identificados. Finalmente, reiteró que cada kilovatio ahorrado contribuirá a preservar la energía que el país necesitará en los meses siguientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan las resoluciones 101 120 y 101 126 de 2026 de la CREG para el ahorro de energía?

Las resoluciones establecen una meta de consumo de energía personalizada para cada usuario, basada en el historial de consumo de cada uno. Si el usuario consume más del 10% de su referencia, deberá pagar un cobro adicional variable según su estrato y tipo de usuario. Si reduce su consumo en más de 10%, recibirá un beneficio económico. Los recursos recaudados de los cobros adicionales se destinan a financiar estos incentivos de ahorro y no constituyen ingresos extra ni para el Gobierno ni para las empresas eléctricas.

¿Por qué se implementan medidas de ahorro de energía en Colombia durante el Fenómeno de El Niño?

Las medidas buscan administrar el consumo energético y los recursos hídricos disponibles para la generación eléctrica, en respuesta a los meses de sequía que persisten con el Fenómeno de El Niño. La estrategia pretende reducir el riesgo de apagón, permitir la recuperación de los embalses y asegurar el abastecimiento de energía para la población. Además, busca promover una cultura de uso eficiente de la electricidad sin que los ciudadanos deban prescindir de los equipos fundamentales para su vida cotidiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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