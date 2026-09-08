Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Para millones de colombianos, comprar vivienda sigue siendo uno de los grandes objetivos financieros, pero también uno de los más difíciles de alcanzar. Mientras el arriendo representa cada mes una obligación fija que pesa sobre el presupuesto familiar, conseguir la cuota inicial y cumplir con los requisitos de un crédito hipotecario puede convertirse en una barrera que parece difícil de superar.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Nuevo fallo pone límites a conjuntos residenciales por medidas y sanciones contra propietarios morosos)

Por eso, para quienes ya están pensando en cómo dejar de pagar arriendo y construir un camino hacia una vivienda propia, empieza a tomar fuerza un modelo que busca cambiar la manera tradicional de acceder a un inmueble. La propuesta conecta a familias que ya pagan alquiler con inversionistas que aportan el capital para adquirir los apartamentos que esas mismas familias habitan.

En Colombia, 7,7 millones de hogares pagan arriendo cada mes, según BBVA Research, mientras que apenas el 3,1 % de los adultos tiene acceso actualmente a un crédito hipotecario, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades.

Lee También

Sobre esa brecha nació Skandia Urbano, un fondo de inversión inmobiliaria creado por Skandia Fiduciaria que plantea una alternativa basada en el modelo conocido como Rent to Own, o arrendamiento con opción de compra.

¿Cómo funciona este modelo para comprar vivienda?

La propuesta parte de una situación cotidiana: una familia paga cumplidamente su arriendo, pero puede no tener acceso a un crédito hipotecario tradicional. En lugar de que ese pago mensual sea únicamente un gasto, el esquema busca que el hogar pueda avanzar hacia la compra del inmueble que habita.

Para hacerlo posible, el fondo compra apartamentos en Bogotá y municipios cercanos. La primera fase contempla aproximadamente 400 apartamentos, que ya deben estar arrendados, tener definida la venta y contar con ingresos establecidos antes de que el inversionista aporte su capital.

El inversionista puede participar en Skandia Urbano desde $1 millón. Con los recursos captados, el fondo adquiere los apartamentos y estos son ocupados por familias que pagan un arriendo mensualmente. Esos ingresos, junto con la eventual valorización de los inmuebles, pueden contribuir a generar la rentabilidad del fondo. Al finalizar el plazo establecido, los inmuebles se venden y el inversionista recibe su capital más los rendimientos obtenidos, según el comportamiento de la inversión.

El modelo no significa, por tanto, que una persona pueda comprar directamente una vivienda con $1 millón. Ese monto corresponde al aporte mínimo para participar como inversionista en el fondo inmobiliario. La familia que ocupa el inmueble sigue un esquema diferente, basado en el arriendo y una opción de compra pactada.

Santiago García, presidente de Skandia Holding de Colombia S.A., explicó que el objetivo es conectar las necesidades de los hogares con las de quienes quieren invertir en finca raíz: “Con Urbano, Skandia vuelve a demostrar que rentabilidad e impacto pueden ir de la mano”.

El ejecutivo agregó que, ante el bajo acceso al crédito hipotecario, el modelo busca aprovechar el comportamiento de pago de los hogares arrendatarios. “Urbano conecta esas dos necesidades: con la tecnología de Duppla, le damos la oportunidad a nuestros inversionistas de ser el puente que lleva a una familia del arriendo a la propiedad”, señaló.

¿Qué es Rent to Own?

El esquema Rent to Own consiste en arrendar una vivienda mientras se mantiene pactada desde el inicio una opción para comprarla posteriormente. Skandia señala que este modelo se utiliza desde la década de 1950 en Estados Unidos y que en Colombia es operado por Duppla desde hace más de cuatro años.

En el caso de Skandia Urbano, Duppla funciona como operador inmobiliario. Entre sus tareas está revisar los apartamentos, ubicados en zonas consolidadas de Bogotá, y seleccionar a las familias que los habitarán teniendo en cuenta su historial real de pago del arriendo.

Después, la familia firma el contrato de arrendamiento y la promesa de comprar el inmueble en el futuro. El esquema busca que, con el capital aportado por los inversionistas y los pagos realizados mensualmente por la familia, se avance hacia esa compra. Al final del proceso, el hogar puede contar con un historial que le permita acceder a la adquisición de la vivienda bajo las condiciones previstas en el modelo.

Para el inversionista, la propuesta también busca resolver algunos de los problemas asociados con comprar directamente un inmueble para ponerlo en alquiler. En el esquema tradicional, el propietario debe encargarse de trámites, mantenimiento, búsqueda de inquilinos y periodos en los que el apartamento puede permanecer desocupado. También enfrenta el proceso de vender posteriormente el inmueble si necesita recuperar el capital.

(También puede leer: DIAN tiene 12 obligaciones tributarias en septiembre: vencimientos comienzan en pocos días)

En Skandia Urbano, esas labores son asumidas por el gestor inmobiliario, mientras que los apartamentos que ingresan al fondo llegan con una familia que los habita y con la venta acordada desde el principio. El plazo establecido para el fondo es de siete años y, previa revisión del comité de inversiones, puede prorrogarse hasta por dos periodos adicionales de tres años cada uno.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.