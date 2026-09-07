Tras 20 años en el mercado, PSE, desarrollado por ACH Colombia, se prepara para una nueva etapa de transformación.

Sigue a PULZO en Discover

El sistema superó en julio los 90 millones de transacciones en un solo mes y mantiene un crecimiento cercano al 14 %, consolidándose como uno de los principales mecanismos de pagos electrónicos del país.

Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia, destacó que PSE ha contribuido a masificar los pagos digitales gracias a su seguridad y confianza, al permitir que los usuarios realicen transacciones sin compartir sus datos con terceros, sino únicamente con su entidad bancaria.

La compañía ahora busca ampliar sus servicios. Ya trabaja en pagos inmediatos para empresas, mientras participa en el ecosistema de Bre-B y espera la regulación definitiva de las finanzas abiertas.

Lee También

En este nuevo escenario, ACH aspira a actuar como intermediario entre las entidades que ofrecen información financiera y quienes necesitan utilizarla.

Otra apuesta es incorporar inteligencia artificial en sus productos y procesos. Sin embargo, uno de los principales proyectos será renovar PSE durante 2027, con nuevas funcionalidades dirigidas tanto a personas como a empresas.

ACH también mantiene la seguridad como una prioridad ante el aumento de los riesgos digitales. Aunque el terremoto generó una disminución temporal de pagos electrónicos en las zonas afectadas, el impacto general fue limitado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.