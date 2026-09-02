Septiembre comienza con tasas atractivas para quienes buscan invertir en Certificados de Depósito a Término (CDT), especialmente en productos con vencimiento a 360 días.

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Según datos de captación promedio ponderada de la Superfinanciera, con corte al 31 de agosto, algunas entidades ofrecen rendimientos superiores a 12% efectivo anual.

Banco Pichincha lidera entre los bancos con una tasa de 13,4% E.A., seguido por Banco W, con 12,83%, Ban100, con 12,7%, Banco Contactar, con 12,6%, Banco Unión, con 12,58%, y Mibanco, con 12,5%.

Entre las compañías de financiamiento, KOA alcanza 12,98%, Iris 12,91% y Coltefinanciera 12,85%.

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En plazos más cortos, Banco Contactar ofrece la mayor tasa bancaria a 180 días, con 12,65%, mientras que Ban100 lidera a 90 días, con 11,73%.

Expertos destacan que los CDT ofrecen seguridad, estabilidad y permiten conocer desde el inicio el rendimiento esperado.

Sin embargo, advierten que el dinero permanece inmovilizado durante el plazo acordado. Por eso, recomiendan no invertir recursos destinados a emergencias y evaluar factores como inflación, impuestos, plazo y diversificación antes de elegir la opción con mayor tasa.

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