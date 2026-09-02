El Gobierno anunció una estrategia para transformar la avicultura colombiana en una potencia exportadora de pollo y huevo, con el objetivo de ampliar la presencia del país en los mercados internacionales.

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La propuesta fue presentada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, durante el XXII Congreso Nacional de Fenavi, en Cali.

La iniciativa busca aumentar la productividad y competitividad del sector mediante mejores condiciones de financiación, incluyendo créditos de largo plazo, periodos de gracia, menores tasas de interés, fortalecimiento del ICR y reducción de costos de garantías.

Además, el Gobierno plantea incrementar la producción nacional de maíz y soya, materias primas fundamentales para alimentar las aves, con el propósito de reducir la dependencia de importaciones y disminuir costos.

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Otro eje será la diplomacia comercial para abrir nuevos destinos al pollo y huevo colombianos, mediante una coordinación entre Gobierno, productores y empresarios.

También se propone crear una Red Nacional de Protección Sanitaria, con participación del ICA, Invima, Policía Fiscal y Aduanera, Fenavi y autoridades territoriales, para fortalecer la prevención y respuesta ante riesgos sanitarios.

La estrategia parte de un sector que produjo más de 3,1 millones de toneladas en 2025, representa 26% del PIB pecuario y genera más de 350.000 empleos formales directos.

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.