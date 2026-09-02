El Gobierno anunció una estrategia para transformar la avicultura colombiana en una potencia exportadora de pollo y huevo, con el objetivo de ampliar la presencia del país en los mercados internacionales.
La propuesta fue presentada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, durante el XXII Congreso Nacional de Fenavi, en Cali.
La iniciativa busca aumentar la productividad y competitividad del sector mediante mejores condiciones de financiación, incluyendo créditos de largo plazo, periodos de gracia, menores tasas de interés, fortalecimiento del ICR y reducción de costos de garantías.
Además, el Gobierno plantea incrementar la producción nacional de maíz y soya, materias primas fundamentales para alimentar las aves, con el propósito de reducir la dependencia de importaciones y disminuir costos.
Otro eje será la diplomacia comercial para abrir nuevos destinos al pollo y huevo colombianos, mediante una coordinación entre Gobierno, productores y empresarios.
También se propone crear una Red Nacional de Protección Sanitaria, con participación del ICA, Invima, Policía Fiscal y Aduanera, Fenavi y autoridades territoriales, para fortalecer la prevención y respuesta ante riesgos sanitarios.
La estrategia parte de un sector que produjo más de 3,1 millones de toneladas en 2025, representa 26% del PIB pecuario y genera más de 350.000 empleos formales directos.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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